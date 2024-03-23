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۴ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۱۶

بازدید سرزده وزیر بهداشت از ناحیه غرب سازمان اورژانس استان تهران

بازدید سرزده وزیر بهداشت از ناحیه غرب سازمان اورژانس استان تهران

تهران- وزیر بهداشت از کلان ناحیه غرب و پایگاه ۵۱۰ ترمینال غرب اورژانس استان تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین الهی ظهر شنبه به صورت سرزده از کلان ناحیه غرب و پایگاه ۵۱۰ ترمینال غرب اورژانس استان تهران بازدید کرد.

بر اساس این گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تبریک سال نو و گفتگو با عوامل اورژانس و بررسی مشکلات و پیشنهادات آنها از تلاش‌های شبانه روزی نیروهای اورژانس تجلیل کرد.‌

گفتنی است که عین اللهی همچنین امکانات موجود و فضای قابل استفاده در این کلان ناحیه و پایگاه را مورد بررسی قرار داد و از نزدیک نحوه خدمات رسانی در این پایگاه به مسافران نوروزی را ارزیابی کرد.

کد مطلب 6060949

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