بازدید سرزده وزیر بهداشت از ناحیه غرب سازمان اورژانس استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین الهی ظهر شنبه به صورت سرزده از کلان ناحیه غرب و پایگاه ۵۱۰ ترمینال غرب اورژانس استان تهران بازدید کرد.

بر اساس این گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تبریک سال نو و گفتگو با عوامل اورژانس و بررسی مشکلات و پیشنهادات آنها از تلاش‌های شبانه روزی نیروهای اورژانس تجلیل کرد.‌

گفتنی است که عین اللهی همچنین امکانات موجود و فضای قابل استفاده در این کلان ناحیه و پایگاه را مورد بررسی قرار داد و از نزدیک نحوه خدمات رسانی در این پایگاه به مسافران نوروزی را ارزیابی کرد.