به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران از حضور در جام جهانی مجارستان صاحب سهمیه تیمی المپیک پاریس شد.

این سهمیه وقتی برای شمشیربازی ایران قطعی شد که ملی پوشان کشورمان با غلبه بر اردن و مصر به جمع هشت تیم برتر مسابقات مجارستان راه یافتند اما ژاپنی‌ها که امیدوار به معجزه برای المپیکی شدن در بوداپست بودند، از صعود به این مرحله بازماندند.

بدین ترتیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر پیش از اتمام رقابت‌های تیمی جام جهانی مجارستان به عنوان آخرین رویداد گزینشی المپیک در این رشته، سهمیه تیمی خود برای المپیک را قطعی کردند.

این نخستین سهمیه‌ای بود که ورزش ایران در سال جدید و برای حضور در بازی‌های المپیک به دست آورد. با این سهمیه، چهار شمشیرباز در بازی‌های پاریس شرکت خواهند داشت و سه نفر هم در بخش انفرادی باحریفان شأن رقابت می‌کنند.

سهمیه تیمی شمشیربازی، نخستین سهمیه‌ای است که در بخش تیمی برای کاروان ورزش ایران به دست آمد. پیش از این فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال از حضور در میادین گزینشی المپیک سعی در کسب سهمیه تیمی داشتند اما از این مهم بازماند.

با المپیکی شدن شمشیربازی آنهم به واسطه کسب سهمیه تیمی، مجموع رشته‌های المپیکی ایران برای بازی‌های ۲۰۲۴ به ۵ رسید و تعداد سهمیه‌های المپیکی هم به ۲۰ نفر رسید.

سهمیه تیمی شمشیربازی نخستین سهمیه تیمی است که ورزش ایران برای المپیک پاریس کسب کرده است

وضعیت سهمیه‌های ورزش ایران برای المپیک پاریس به این شرح است:

کشتی (آزاد و فرنگی)

* رحمان عموزاد (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد - نفر پنجم مسابقات ۲۰۲۳ جهانی بلگراد)

* حسن یزدانی (وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی آزاد - مدال نقره مسابقات ۲۰۲۳ جهانی بلگراد)

* امیرحسین زارع (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد - مدال طلا مسابقات ۲۰۲۳ جهانی بلگراد)

* مهدی محسن نژاد (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی - نفر پنجم مسابقات ۲۰۲۳ جهانی بلگراد)

* محمدرضا گرایی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی- مدال برنز مسابقات ۲۰۲۳ جهانی بلگراد)

* محمدهادی ساروی (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی- مدال برنز مسابقات ۲۰۲۳ جهانی بلگراد)

* امین میرزازاده (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی - مدال طلا مسابقات ۲۰۲۳ جهانی بلگراد)

تیراندازی

* هانیه رستمیان (تپانچه ۲۵ متر - مسابقات جهانی ۲۰۲۳ مصر)

* شرمینه چهل امیران ی (تفنگ بادی ۱۰ متر - مسابقات جهانی ۲۰۲۳ باکو)

* فاطمه امینی پزوه (تفنگ بادی ۱۰ متر - مسابقات ۲۰۲۴ کسب سهمیه جاکارتا)

* محمد بیرانوند (اهداف پروازی - مسابقات ۲۰۲۴ قهرمانی آسیا کویت)

تکواندو

* مهران برخورداری (وزن ۸۰- کیلوگرم - مسابقات ۲۰۲۳ گرنداسلم ووشی)

* ناهید کیانی (وزن ۵۷- کیلوگرم - رنکینگ ۲۰۲۴ جهانی)

* مبینا نعمت زاده (وزن ۴۹- کیلوگرم - مسابقات ۲۰۲۴ کسب سهمیه چین)

* آرین سلیمی (وزن ۸۰+ کیلوگرم - مسابقات ۲۰۲۴ کسب سهمیه چین)

دوچرخه سواری

* By Country (جاده - رنکینگ اتحادیه جهانی)

شمشیربازی

* کسب سهمیه تیمی توسط علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر ارسباران

سی و سومین دوره بازی‌های المپیک ۵ تا ۲۱ مرداد در پاریس برگزار می‌شود. میادین انتخابی برای دستیابی به سهمیه تقریباً تا یک ماه پیش از این بازی‌ها ادامه دارند.

مسؤولان ورزش ایران اینگونه پیش بینی کرده اند که ورزش ایران با ۳۵ سهمیه در ۱۶ رشته در بازی‌های ۲۰۲۴ المپیک پاریس شرکت می‌کند.