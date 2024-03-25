۲۸۰ هزار نفر از جاذبه های طبس بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: تا تاریخ پنجم فرودین ماه ۱۴۰۳ بیش از ۲۸۰ هزار نفر از جاذبههای طبیعی، تاریخی و مذهبی ژئو پارک جهانی شهرستان طبس بازدید کردهاند.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طبس بیان کرد: طبس دیار نخل و نارنج و نرگس و سومین ژئوپارک جهانی کشور در منطقهای با اقلیم بیابانی همراه با آب و هوای گرم و خشک و دارای ۳ بخش مرکزی، دیهوک و دستگردان که تنوع بالای پدیدههای کمنظیر زمینشناسی موجب شده تا این منطقه در میان زمینشناسان به «بهشت زمینشناسی ایران» مشهور شود.
عرب گفت: تا پایان پنجمین روز از سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸۰ هزار نفر از سرزمین کاروانسراهای جهانی، دیار کویرهای رویایی و بهشت طبیعت ایران بازدید کردهاند.
وی افزود: آب و هوای مطبوع و تنوع جاذبههای گردشگری در کنار وجود زیرساختهای اولیه مانند فرودگاه و راه آهن و سیستم حمل و نقل مناسب، باعث ورود جمع کثیری از گردشگران از نقاط مختلف کشور به طبس شده است.
به گفته عرب: از زمان آغاز سفرهای نوروزی تاکنون بیش از ۳۷ هزار نفر در اقامتگاههای رسمی و ۱۶۵ هزار نفر در اقامتگاههای غیر رسمی، اضطراری و کمپهای اسکان موقت، اسکان داده شدهاند.
وی گفت: ۳۹ اقامتگاه بوم گردی، ۲ هتل، ۳ مجتمع گردشگری و ۶ خانه مسافر با ظرفیت اسکان ۲۰۳۶ نفر در شبانه روز در حال ارائه خدمات به مسافران نوروزی و گردشگران شهرستان هستند.
عرب همچنین گفت: ۶ بقعه متبرکه با ۱۲۰ اتاق و سوئیت و، ۱۱۰ اتاق، ۵ سوئیت آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم ع با حدود ۹۰۰ نفر ظرفیت اقامت، ۴۷ آموزشگاه با ۳۶۰ کلاس درس و ظرفیت اقامت حدود ۲۵۰۰ نفر در شبانه روز، امکانات اقامتی خوابگاههای دانشجویی به تعداد ۲۸ اتاق، ۵ کمپ موقت در نقاط شهری و روستایی با ظرفیت تقریبی حدود ۳۰ هزار نفر از دیگر ظرفیتهای شهرستان برای اسکان مسافران نوروزی هستتند.
به گفته رئیس میراث فرهنگی طبس با توجه به موقعیت استراتژیک شهرستان و شرایط جوی، ۴ سالن ورزشی، ۲۰ هیئت مذهبی و امکانات مدیریت بحران با ظرفیت اسکان اضطراری بیش از ۶۰۰۰ نفر برای مواقع بحرانی پیش بینی گردیده است.
عرب افزود: طبس تقریباً در همه شاخهها و زمینههای گردشگری دارای پتانسیلهای منحصر بفردی است. آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم ع باعث شده در زمینه گردشگری مذهبی، طبس جز شهرهای مذهبی مطرح در سطح کشور باشد.
عرب یادآور شد: باغ تاریخی گلشن به عنوان نمونهای شاخص از باغهای ایرانی، ارگ کهن طبس، سد کهن کریت، طاق شاه عباسی به عنوان شاهکار مهندسی و معماری پیشینیان، کاروانسراها، بافتهای تاریخی روستایی اصفهک، نایبند، کریت، دیهوک، پیرحاجات، هودر، حلوان و …، مساجد و آب انبارها بخشی از مهمترین بناهای فرهنگی تاریخی شهرستان طبس هستند.
دبیر ستاد سفر شهرستان طبس گفت: ارزشهای زیستمحیطی ژئوپارک جهانی طبس از جمله پناهگاه حیات وحش نایبندان به عنوان بزرگترین پناهگاه حیات وحش ایران و زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، رویشگاه جنگلی سنو و بزرگترین رویشگاه آنغوزه شیرین ایران، آن را به عنوان میراث طبیعی ارزشمند در ایران مطرح کرده است.
عرب گفت: ژئوپارک جهانی طبس با ۳۸ ژئو سایت در حوزههای مختلف و با ظرفیتهای متنوع، روستاها و مناطق نمونه گردشگری نظیر خرو، کُریت، اِصفَهک، نایبند، پِیکوه، پیرحاجات، اسفندیار، سُرُند و مُودر، اِزمیغان و دهها روستای دیگر همراه با اقامتگاههای بومگردی، هتلها و ظرفیتهای گردشگری غذا، صنایع دستی و سوغات محلی خاص و ویژه، پذیرای گردشگران است.
وی یادآور کرد: مسافران میتوانند برای اطلاع از خانه مسافرهای مجوز دار با شماره ۳۱۷۵۱۰۰۰ تماس بگیرند همچنین از طریق این شماره میتوانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را اعلام نمایند.
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