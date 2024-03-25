نتیجه آخرین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نتیجه سی و سومین (آخرین) مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ (در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲)، به شرح گزارش زیر است:

طی اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و وفق ماده (۵) و (۷) شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مبنی بر پذیره نویسی اوراق، عرضه باقیمانده اوراق به تمامی متقاضیان (فعال در بازار پول و سرمایه) از طریق کلیه کارگزاران موجود در بازار سرمایه، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، یک‎شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ و صرفاً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به شرح جدول ذیل عرضه تدریجی گردید.

عملکرد حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۲، حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) از ۱۰ مردادماه آغاز و تا پایان سال با برگزاری ۳۳ مرحله حراج هفتگی در ۲۸ اسفندماه پایان یافت. طی حراج‌های برگزار شده در سال ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاران در مجموع ۱۶۱۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (مرابحه عام) خریداری کردند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته (۱۱۹۵.۶ هزار میلیارد ریال) ۳۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طی حراج‌های اولیه برگزار شده در سال ۱۴۰۲، سهم مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از خرید اوراق مالی اسلامی (صرفاً از کارگزاری بانک مرکزی)، ۲۱.۲ درصد و سهم مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی (از کارگزاری بانک مرکزی و سایر شرکت‌های کارگزاری- بانک‌ها صرفاً از سایر شرکت‌های کارگزاری‌) حدود ۷۸.۸ درصد بود.

نمودار زیر فروش اوراق مالی اسلامی دولتی را در حراج‌های متوالی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.



لازم به توضیح است که برگزاری حراج‌اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط به آن خواهد بود.