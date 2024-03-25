از استقلال پیشنهاد داشتم اما به احترام هواداران ماندم

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان انصاری در خصوص مطلبی که اخیراً در فضای مجازی منتشر و اعلام کرد که در پایان فصل از تیم فوتبال فولاد خوزستان جدا می‌شود، اظهار داشت: در مقطع کنونی نمی‌توانم بگویم که راهی چه تیمی خواهم شد و تمام فکر و تمرکزم روی دیدارهای باقی مانده فولاد در لیگ برتر است تا بتوانیم بهترین نتایج را برای هواداران که امسال خیلی آنها را اذیت کرده‌ایم، کسب کنیم.

او در خصوص پیشنهاد از سه باشگاه استقلال تهران، پرسپولیس و سپاهان گفت: پس از پُستی که در فضای مجازی گذاشتم هیچ تیمی تاکنون با من صحبت نکرده است اما در نیم فصل جواد نکونام (سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران) بارها با من تماس گرفت تا به استقلال بروم که به احترام هواداران فولاد تصمیم گرفتم که به قرارداد خود با این باشگاه پایبند بمانم. از دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس هیچ پیشنهادی تا به امروز دریافت نکرده‌ام.

انصاری در رابطه با حضور عبدالله ویسی به عنوان سرمربی جدید فولاد گفت: در مدت زمانی که تمرینات ما زیر نظر ویسی برگزار می‌شود این انگیزه را در او می‌بینم که همان کاری را که با صنعت نفت آبادان در فصل گذشته انجام داد را در فولاد پیاده سازی کند و به نظرم یکی از تصمیمات درست مدیریت باشگاه انتخاب ویسی به عنوان سرمربی فولاد بود. ویسی سال گذشته توانست صنعت نفتی را که در آستانه سقوط بود را در لیگ برتر نگه دارد و امیدوارم در فولاد هم موفق شود. با آمدن رضائیان باشگاه به ثبات رسیده و در حال حاضر ثبات تنها چیزی است که می‌تواند به فولاد کمک کند.

کاپیتان فولاد خوزستان در رابطه با پایان دوران فوتبالی‌اش گفت: هنوز تصمیمی نگرفته‌ام اما دوست دارم در قامت سرمربی هم فعالیت داشته باشم.