به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار، صبح دوشنبه ۶ فروردین ماه در نخستین جلسه شورای اداری استان کرمان با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری و اشتغالزایی افزود: با توجه به نامگذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، همه دستگاههای زیر ساختی با حداکثر انعطافپذیری و ظرفیت قانونی باید پای کار باشند و پشتیبانی کنند.
فداکار، با بیان اینکه هدف، افزایش تولید و حداکثر استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده است افزود: بنگاههای بزرگ پیشران اقتصاد هستند، اما اشتغال عمده در شرکتهای متوسط و کوچک است که باید تقویت شوند و بخش خصوصی و مردم هم عمدتاً در این حوزهها میتوانند فعالیت داشته باشند.
وی سه اولویت اصلی استان کرمان در سال جاری را کمک به فعالیت کامل واحدهای نیمه فعال، فعال کردن واحدهای راکد و تکمیل پروژههای با پیشرفت بالا برشمرد و گفت: فرمانداران باید طرحهای شهرستانهای خود را آماده کنند تا با هماهنگی معاونت اقتصادی و جمعبندی آنها، اولویتهای استان مشخص و تسهیلات و تخصیص اعتبارات را بگیریم.
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