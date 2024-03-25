امدادرسانی به ۲۸ حادثه در استان سمنان/ میامی رکورددار حوادث شد

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته این جمعیت به ۲۸ حادثه امداد رسانی کرده است، ابراز داشت: با توجه به بارش باران در محورهای مواصلاتی و در راه مانده مسافران این امداد رسانی همچنان ادامه دارد.

وی ضمن بیان اینکه ۲۸ نفر در حوادث استان سمنان مصدوم شدند، افزود: از این تعداد ۱۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و مابقی سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حوادث یک فوتی نیز بر جای گذاشت، ابراز داشت: این مربوط به واژگونی خودرو پژو پارس در محور شاهرود_دامغان بود که نفر از اتباع عراقی در این حادثه جان باخت.

درخشان ضمن بیان اینکه رکورددار حوادث مربوط به شهرستان میامی با ۹ حادثه بوده است، تصریح کرد: بیشترین حجم امداد رسانی را سوانح جاده‌ای شامل می‌شود و امیدواریم تا عادی شدن شرایط جوی مردم از حضور در جاده‌ها پرهیز کنند.

وی ضمن بیان اینکه تاکنون نجاتگران هلال احمر به ۳۲ نفر متأثر از سیل در منطقه شهمیرزاد به چاشم امداد رسانی کردند، افزود: آب منزل مسکونی نیز تخلیه شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تمام نیروها برای امداد رسانی سیل و سیلاب در آمادگی به سر می‌برند، اضافه کرد: هموطنان می‌توانند در صورت نیاز با ۱۱۲ تماس بگیرند.