جابه جایی ۶۷ هزار مسافر از ابتدای طرح نوروزی ۱۴۰۳ در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرگزی گفت: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۶ فروردین ۱۴۰۳ شصت و هفت هزار مسافر در قالب ۸ هزار سفر از مبدا استان همدان به سایر شهرهای کشور جا به جا شده‌اند که نسبت مدت مشابه پارسال حدود ۹ در کاهش سفرهای نوروزی را شاهد هستیم که دلیل آن همزمان شده تعطیلات نوروزی با ایام ماه رمضان است.

وی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروزی ۶ نفر به صورت مستمر در پایانه‌های مسافری استان همدان حضور دارند و ۱۵ نفر دیگر از همکاران این اداره کل در محل پاسگاه پلیس راههای استان به صورت دوره‌ای حضور دارند و مشغول کنترل موارد ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری هستند.

وی با اشاره به ایام ماه مبارک رمضان افزود: هماهنگی‌های لازم با انجمن‌های صنفی مسافری انجام شده تا در ساعات افطار پذیرایی مختصری از مسافران داشته باشند و مسافران گرامی هم می‌توانند هرگونه شکایات، انتقاد و پیشنهاد خود را در موارد حوزه مسافری از طریق سامانه ۱۴۱ در میان بگذارند تا در اسرع وقت نسبت به این نظرات رسیدگی شود.