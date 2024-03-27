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۸ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۳۸

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان همدان خبر داد؛

جابه جایی ۶۷ هزار مسافر از ابتدای طرح نوروزی ۱۴۰۳ در همدان

جابه جایی ۶۷ هزار مسافر از ابتدای طرح نوروزی ۱۴۰۳ در همدان

همدان-معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان همدان از جابه جایی ۶۷ هزار مسافر از ابتدای طرح نوروزی ۱۴۰۳ از مبدا استان همدان به اقصی نقاط کشور خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرگزی گفت: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۶ فروردین ۱۴۰۳ شصت و هفت هزار مسافر در قالب ۸ هزار سفر از مبدا استان همدان به سایر شهرهای کشور جا به جا شده‌اند که نسبت مدت مشابه پارسال حدود ۹ در کاهش سفرهای نوروزی را شاهد هستیم که دلیل آن همزمان شده تعطیلات نوروزی با ایام ماه رمضان است.

وی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروزی ۶ نفر به صورت مستمر در پایانه‌های مسافری استان همدان حضور دارند و ۱۵ نفر دیگر از همکاران این اداره کل در محل پاسگاه پلیس راههای استان به صورت دوره‌ای حضور دارند و مشغول کنترل موارد ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری هستند.

وی با اشاره به ایام ماه مبارک رمضان افزود: هماهنگی‌های لازم با انجمن‌های صنفی مسافری انجام شده تا در ساعات افطار پذیرایی مختصری از مسافران داشته باشند و مسافران گرامی هم می‌توانند هرگونه شکایات، انتقاد و پیشنهاد خود را در موارد حوزه مسافری از طریق سامانه ۱۴۱ در میان بگذارند تا در اسرع وقت نسبت به این نظرات رسیدگی شود.

کد مطلب 6063128

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