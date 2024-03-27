سارقان طلا حین خروج از هرمزگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل با شیوه بالکن روی در طبقات اول آپارتمانی و منازل ویلایی در مناطق مرفه نشین بندرعباس به گونه‌ای که سارقان پس از ورود به داخل منازل اقدام به سرقت طلا و مسکوکات و وسایل برقی و الکترونیکی از قبیل (PS۵) و غیره می‌کردند، موضوع در دستورکار کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران در این خصوص چند مرحله در محل‌های سرقت حاضر و طی بازدیدهای میدانی و بررسی‌های لازم از دوربین‌های مدار بسته موجود در محدوده‌های منتهی به محل سرقت، تصاویر ۲ متهم که در اطراف منازل حرکات مشکوک داشتند، درآورده و در ادامه بررسی‌های انجام شده در یکی از صحنه‌های سرقت تصاویری از یک‌دستگاه خودرو سواری پراید ۱۳۱ سفید نیز حاصل شد.

این مسوول انتظامی اظهار کرد: با بررسی‌های فنی از تمامی مبادی ورودی و خروجی شهر ندرعباس مشخص شد که خودرو موردنظر در چند نوبت از سمت استان‌های جنوب غربی و خوزستان وارد بندرعباس شده و در مدت بیتوته و اقامت چند هفته‌ای در ایام موردنظر اقدام به چند فقره سرقت منازل کرده‌اند که با انجام کار اطلاعاتی و پایش‌های مستمر انجام گرفته مشخص شد که خودرو در ۲۵ اسفندماه در مسیر شهرستان دشتی به بوشهر درحال حرکت است که بلافاصله با هماهنگی پلیس استان بوشهر و دشتی خودرو به همراه راننده آن اهل خوزستان توقیف و متهم دستگیر و با هماهنگی قضایی به بندرعباس منتقل شد.

سرهنگ کرمی خاظرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب چند فقره سرقت منزل با همدستی تعدادی از همدستان خود اعتراف کرد که با هماهنگی قضایی و تلاش همه جانبه ماموران ۲ سارق دیگر نیز شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه شان دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از منزل مجردی و مخفیگاه متهمان مقدار تقریبی ۳۵۰ گرم طلاجات شامل انواع زنجیر طلا، گوشواره و گل گوش‌های طلای بچگانه در انواع و سایزهای مختلف و یک دستگاه (PS۵) و تعدادی انواع ساعت مچی مردانه کشف و ضبط و مالباختگان نیز شناسایی و اموال سرقتی کشف شده به آنان مسترد شد و متهمان با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.