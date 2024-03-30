رحمان نوازنی مسؤول انجمن شعر آئینی موعود در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت برگزاری مراسم‌هایی همچون محفل قرآنی امام حسنی‌ها که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، گفت: یکی از مؤلفه‌های پویایی زندگی دینی به خصوص در جامعه ایرانی توجه کردن به احساسات مذهبی است و این توجه در پویایی و جریان‌سازی ایدیولوژیک جامعه نقش بسیار مهمی دارد، در دنیا جوامعی که به احساسات ایدیولوژیک، مذهبی و فرهنگی جامعه خود توجه می‌کنند معمولاً در آن ایدئولوژیک، مذهب یا فرهنگ جامعه نوعی پویایی خواهند دارد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه بررسی نقش احساسات دینی در زندگی افراد یک وجه قضیه است، یعنی اگر ما احساسات دینی را در قالب یک ساختار و برنامه در جامعه ایجاد کنیم از دو جهت بر آن تأثیر دارد، یک عنصر فرد است یعنی در زندگی فردی افراد جامعه اثرگذار است و دیگری در مولف‌های کلان جامعه تأثیر دارد. اگر از نظر علمی و جامعه شناسی بخواهیم بررسی کنیم که به نتیجه علمی و واقعی هم برسیم باید بگوییم وقتی یک برنامه جمعی همچون این برنامه که در ورزشگاه آزادی حول محور قرآن و عترت به خصوص در ولادت امام حسن (ع) برگزار شد، از دو منظر جامعه شناسی قابل بررسی است. یکی اینکه امروزه در دنیا برای ایجاد یک ساختار احساسی و مذهبی یا ایدئولوژیک فرهنگی که پویایی فرهنگ و مذهبی دارند یکی از المان‌هایی که مطرح می‌شود سوژه سازی است؛ در حقیقت سوژه تجسم احساسات فردی در یک شیء نمادین است که از طریق زبان عمومی جامعه منتشر می‌شود. در جامعه شناسی جهان این مؤلفه‌ها مورد صحبت است که برای حقیقت بخشی به احساسات مذهبی حتماً باید سوژه داشته باشید؛ اما فرهنگ شیعه چیزی فراتر از سوژه دارد و آن اسوه است که قرآن معرفی می‌فرماید. یعنی ما فراسوژه ای تحت عنوان اسوه داریم و این اسوه فقط یک سوژه تخیلی، ذهنی و انتزاعی نیست بلکه یک سوژه‌ای کاملاً منطبق بر واقعیت است که عینیت دارد و سرشار از مفاهیم شناختی هم است که الان این اسوه امام حسن علیه السلام است. یعنی ما تجمعی داریم که بر حول یک اسوه و فراسوژه است و این می‌تواند حرکت ما را در جامعه مؤثرترین قرار بدهد.

نوازنی با بیان اینکه مطلب دیگر تقدس بخشی است. عنوان کرد: وقتی تجمعات احساسی در جوامع مختلف برگزار می‌شود سعی می‌کنند غیر از بحث سوژه به آن تقدس بخشی بدهند. ما به این تقدس بخشی می‌گوئیم اما در مباحث جامعه شناسی گفته می‌شود وقتی که یک کالایی را تولید می‌کنید فرهنگ آن را هم تولید کنید که مردم نحوه رفتار با آن کالا و یا آداب آن را هم فرا بگیرند. ما فراتر از فرهنگ و آداب در دین خود تقدس را داریم که همه موارد فرهنگ، آداب، احترام مقابل و الی آخر را در برمی‌گیرد.

این ستایشگر اهل بیت با بیان اینکه اسوه‌هایی که مذهب تشیع دارد از نظر مردم مقدس هستند، اظهار کرد: اما ما در جامعه ۲۰۲۴ به بعد زندگی می‌کنیم که قدرت‌های سلطه و استکبار، مخالف و اسلام ستیز در جبهه تقدس‌زدایی قرار دارند و ما احتیاج داریم که در مقابل این تقدس زدایی تقدس بخشی داشته باشیم.

مسؤول انجمن شعر آئینی موعود با بیان اینکه توجه به احساسات دینی سبب پویایی و زندگی در جامعه دینی می‌شود، گفت: محورها و مولفه‌هایی که باید این تجمعات داشته باشد در ابتدا اسوه است که فراتر از سوژه است. از مؤلفه‌های دیگر تقدس بخشی است که در بخش تقدس بخشی ما با عناصر فردی یک کار فوق العاده اجتماعی انجام می‌دهیم و ما با تقدس‌زدایی و اسلام‌ستیزی جبهه‌های استکبار که می‌خواهد این تقدس از جامعه دینی بگیرد مبارزه می‌کنیم.

نوازنی در پایان خاطرنشان کرد: این تقدس‌ها مصادیق زیادی دارند که مصادیق عینی و تشریعی یا انتزاعی هستند. تقدس زدایی تشریعی مثل بی‌حجابی و تقدس زدایی انتزاعی همچون این سخن که اهل بیت (ع) زنده نیستند ما چرا برای آنها جشن بگیریم. امروز دشمن در تلاش است که تقدس مقدسات را از ما بگیرد. این تجمعات نظیر محفل امام حسنی‌ها یک پتانسیل و ظرفیت فوق العاده عظیمی است که در مقابل تقدس زدایی دشمن، هویت دینی جامعه را تقدس بخشی می‌کند. بنابراین این حرکت‌ها به خصوص از نظر جامعه شناختی بسیار ثمربخش است.