شمال فلسطین اشغالی زیر آتش باران حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بنا به اعلام سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان طی ۴۸ ساعت گذشته صدها موشک به سوی اراضی اشغالی شلیک کرده است.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» روز چهارشنبه به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که طی دو روز گذشته ۱۱۰ موشک از جنوب لبنان به سمت شمال اراضی اشغالی شلیک شده است.

بنا به اعلام سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، در حال حاضر شرایط لازم برای دستیابی به توافق با حزب الله لبنان مهیا نشده است.

هارتص به نقل از سخنگوی ارتش صهیونیستی همچنین تاکید کرد که مبادله اسرا در غزه می‌تواند به دست‌یابی به توافق با لبنان هم کمک کند.

رسانه‌های صهیونیستی هم صبح امروز اعلام کردند که ۵ گروه آتش‌نشان در تلاش برای خاموش کردن حریق گسترده‌ای هستند که پس از حمله راکتی از لبنان در شهرک کریات شمونه شعله‌ور شده است.