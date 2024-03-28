انجام ۲۶۸۳ عملیات و خدمات امداد و نجات از ابتدای طرح نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات خدمات نوروزی و عملیات‌های امدادی این نهاد را تشریح و استان‌هایی را که بیشترین و شدیدترین تصادفات نوروزی را داشتند، معرفی کرد.

جمعیت هلال احمر در طرح نوروزی ۱۴۰۳ از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۹ فروردین ۱۴۰۳ با به‌کارگیری ۱۳۴ هزار و ۱۲۱ نفر (رشد ۷۶ درصدی) از کادر و نیروهای داوطلب و همچنین آماده‌باش تمامی مراکز عملیاتی شامل ۴۲۵۸ پایگاه و پست‌های نوروزی، خدمات زیر را ارائه کرده است:

۱. ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۲۵۵ نفر از هموطنان طی ۱۴ روز گذشته از خدمات بشردوستانه و امداد و نجات طرح نوروزی جمعیت هلال احمر برخوردار شده‌اند.

۲. از ابتدای طرح نوروزی ۱۴۰۳ در سطح کشور توسط نجات گران جمعیت هلال احمر ۲۶۸۳ مورد عملیات و خدمات امداد و نجات صورت پذیرفت و به ۲۰ هزار و ۹۴۰ نفر از آسیب دیدگان و در راه ماندگان توسط نجات گران جمعیت هلال احمر خدمات لازم امداد و نجات ارائه شده است.

۳. از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۰۹ فروردین ۱۴۰۳ نجات گران جمعیت هلال احمر ۱۱۹۲ مورد عملیات امداد و نجات جاده‌ای را در محورهای برون شهری به انجام رسانده و ۱۹۰ مصدوم محبوس در خودروها رهاسازی شده‌اند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از عملیات‌های امدادی هلال‌احمر، بیشترین حوادث جاده‌ای از سوی هلال‌احمر در استان‌های اصفهان، فارس و مازندران پوشش داده شده و بر اساس عملیات فنی رهاسازی انجام شده، شدیدترین تصادفات نوروزی در جاده‌های استان‌های کرمان، فارس و خراسان جنوبی رخ داده است.

۴. بیش از ۲ میلیون و ۷۱۷ هزار و۸۱۷ نفر طی ۱۴ روز گذشته به پست‌های ایمنی و سلامت سفر سازمان جوانان جمعیت هلال احمر مراجعه و خدمات لازم بشردوستانه را دریافت کردند که منجر به مشارکت ۳۵۵ هزار و ۳۰۰ نفر در پویش بهرفت شده است.

۵. از آغاز طرح نوروزی ۱۴۰۳ و تا ۰۹ فروردین سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به ۹۳۳ هزار و ۸۹۵ نفر از هموطنان در طرح‌های هلال رحمت با (۸۱۳ هزار و ۷۳۲ نفر، پایش سلامت با ۱۰۷ هزار و ۸۰۶ نفر و نیابت ۸۰۸۷ نفر خدمات لازم داوطلبانه را ارائه کرده است.

۶. طی ۱۴ روز گذشته از طرح نوروزی ۱۴۰۳ در مراکز درمانی، توانبخشی داروخانه‌ها و مرکز حج و زیارت خدمات لازم درمانی به ۱۲۱ هزار و ۶۰۳ نفر از مراجعین خدمات لازم درمانی ارائه شده است.

در هر جای ایران که هستید و در صورت نیاز به امدادرسانی، امدادگران هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در کنار شما خواهند بود. ندای امداد هلال احمر با شماره تلفن ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی و امداد و نجات افراد حادثه دیده در سراسر کشور است.