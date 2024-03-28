افتتاح نخستین مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای دستورالعمل ابلاغی از سوی وزرات کشور، مبنی بر راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه‌ی مستقیم محصولات کشاورزی و تولیدی و همچنین پیرو جلسه‌ی مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، نخستین روستا بازار استان بنام تعاون روستایی خلیج فارس هرمزگان ظهر پنجشنبه در محوطه جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی افتتاح شد.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان در آیین افتتاحیه گفت: با توجه به سیاست‌های ابلاغی وزرات کشورو سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران احداث مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی «روستا بازار» در سطح استان در دستور کار قرار گرفته است که از چهار مرکز تایید شده ستاد تنظیم بازار امروز نخستین بازارچه عرضه‌ی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی جهت خدمات‌رسانی به مردم به بهره‌برداری رسید.

عیسی برخورداری پور افزود: به همین منظور، این بازارچه ها با هدف حذف واسطه‌های غیر ضروری بین تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی و مصرف‌کنندگان با حمایت و پشتیبانی معاونت اقتصادی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی استان، شهرداری شهرستان بندرعباس و سازمان صمت در دستور کار قرار گرفت.

وی هدف از راه‌اندازی این بازارچه را عرضه‌ی محصولات کشاورزی (میوه، تره‌بار، خشکبار، محصولات لبنی و پروتئینی) با حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عنوان و تصریح کرد: شبکه تعاون روستایی با توجه به ظرفیت و توانمندی موجود جهت تجهیز و راه اندازی فازهای بعدی این بازارچه ها را در مرکز استان و سایر شهرستان ها آمادگی لازم دارد.

مهاجر معاون وزیر جهادکشاورزی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: یکی از اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی جهت ارائه محصولات کشاورزی برای شهروندان در نظر گرفته است، ایجاد بازارچه‌هایی تحت عنوان روستابازار بوده تا به صورت مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی به شهروندان ارائه شود.

علیرضا مهاجر افزود: کاهش قیمت محصولات، افزایش فراوانی کالا و محصولات کشاورزی در بازارچه‌ها و افزایش رضایتمندی مردم، تقویت اقتصادی کشاورزان، روستاییان و عشایر و حذف واسطه‌ها از مهمترین اهداف تشکیل این بازارچه‌ها در سطح استان ها باید باشد.

به گفته وی، توجه به جایگاه تولیدات کشاورزان و روستاییان، عشایر و اشتغال‌های خُرد خانگی در این بازارچه‌ها مورد تاکید است که بتوان زمینه اشتغال پایدار این قشر و همچنین رفع مشکلات اقتصادی آنها را فراهم کرد.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، اظهار کرد؛ با توجه به تأثیر مثبتی که عرضه محصولات کشاورزی به صورت مستقیم در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و معیشت جامعه مصرف کنندگان خواهد داشت، راه اندازی بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به عنوان یکی از کارهای راهبردی سازمان جهاد کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد و همه دستگاه‌های تابعه موظف اند نهایت همکاری را برای رفع موانع و تسهیل امور با تعاون روستایی استان داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس هرمزگان نیز اظهار کرد: بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در سطح ۳۶۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال بنا شده است.

سجاد مهدیانفر تصریح کرد: این مجموعه برای ۱۸ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده و در این بازارچه محصولات پروتئنی، میوه و تره بار زیر قیمت بازار و با کیفیت عرضه می‌شود.