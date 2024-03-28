نسخه نجات اقتصاد استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی ظهر پنج شنبه در نشست صمیمی با جمعی از نخبگان شهرستان مرند، استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی را نسخه نجات کشور دانست و گفت: جهش تولید فقط با حضور و مشارکت مردم امکانپذیر است.
استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه در تماس تلفنی با تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان، مسائل مطرحشده از سوی نخبگان شهرستان مرند را پیگیری کرد.
احداث شهرک صنعتی مبل، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تأمین بذر هیبرید برای کشاورزان، حل مشکلات مالیاتی هنرمندان، تأمین مسکن خانوادههای شهدا و جانبازان، ایجاد پارک لجستیک و تأمین زمین برای پروژههای فرهنگی و درمانی شهرستان از جمله موضوعاتی بود که در تماس تلفنی استاندار با مدیران استانی مورد پیگیری قرار گرفت.
در ادامه استاندار آذربایجان شرقی طی سخنانی از مردم شهرستان مرند به خاطر خلق حماسه در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ قدردانی کرد و گفت: این انتخابات با تلاش کلیه عوامل اجرایی و نظارت و تلاشگران عرصه امنیت، در کمال صحت و سلامت برگزار شد و شاهد حاکمیت اراده مردم برای تشکیل مجلس قوی برای ایران قوی بودیم.
مالک رحمتی با بیان اینکه در دو سال گذشته تمام توان دولت مردمی مصروف جبران عقبماندگیهای گذشته شده است، افزود: متأسفانه در گذشته پروژههایی شروع شده و به حال خود رها شده بود و براین اساس اعلام کردیم که ما برای کلنگزنی نیامدهایم و تلاش خواهیم کرد پروژههایی که شروع شده را به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
وی با اشاره به اینکه دغدغه دولت، اتمام پروژههای نیمهتمام است، گفت: متأسفانه در جایجای استان و شهرستانهای ما پروژههای نیمهکاره رهاشده وجود دارد که دولت به اندازه منابع و امکانات خود برای تکمیل آنها تلاش خواهد کرد؛ اما نسخه نجات در این زمینه، استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است و براین اساس آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی، هر پروژه نیمهکاره را در هر شرایطی به بخش خصوصی واگذار کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه جهش تولید فقط با حضور و مشارکت مردم امکانپذیر است، افزود: نخبگان باید این موضوع را از دولت مطالبه کنند و ما مسئولان نیز به عنوان خادمان مردم باید این سیاست را اجرایی کنیم.
رحمتی ادامه داد: تمام موفقیتهایی که در این کشور به دست آمده فقط با حضور مردم حاصل شده و در همه دستاوردهای کشور، محوریت با مردم بوده است؛ در عرصههای متعدد فرهنگی و جهادی هم اگر امروز حرکتی رو به جلو هست عنصر اصلی آن مردم هستند.
وی افزود: در اقتصاد هم حلقه گمشده این بود که دولت میخواست همه کارها را خودش انجام دهد، اما واقعیت این است که توان دولت برای اتمام پروژهها و حرکت جهشی کافی نیست.
رحمتی گفت: اگر میخواهیم اقتصاد ما فعال باشد باید میدان را در اختیار بخش خصوصی و مردم قرار دهیم و دولت نباید هیچ وظیفهای جز سیاستگذاری، راهبری، تسهیلگری و نظارت داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه رسانهها در این زمینه نقش مطالبهگری دارند، گفت: همه دستگاههای اجرایی مکلفند با رسانهها تعامل داشته باشند و در تمام استان باید رسانهها بتوانند در یک فضای شفاف و مطلوب فعالیت کنند.
وی افزود: رسانهها هم باید در کنار اطلاعرسانی و انعکاس صادقانه اخبار، تقویت ایمان و امید در میان مردم را مد نظر قرار دهند و در گفتمانسازی و اقناع افکار عمومی نقش ایفا کنند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین درخصوص مطالبه فعالان صنعت مبلمان شهرستان مرند مبنی بر ایجاد شهرک صنعتی مبل، گفت: با توجه به فعالیت یکهزار واحد تولید مبلمان در این شهرستان، یکی از کارهایی که به اشتغال و تولید در این حوزه کمک میکند تأسیس این شهرک خصوصی است که باید کارهای اجرایی آن ظرف یک ماه انجام شده و در جلسه شورای برنامهریزی استان مطرح شود.
وی درخصوص مسائل و مشکلات شرکتهای دانشبنیان شهرستان هم گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در حوزه دانشبنیان شهرستان انجام شده است و شرکتهای دانشبنیان شهرستان نیازمند ایجاد یک پارک یا مرکز رشد هستند.
رحمتی افزود: استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان یک مسیر میانبر برای جهش تولید است و هرچه بتوانیم با حمایت از این شرکتها، شکاف بین صنایع سنتی و پیشرفته را کم کنیم در این زمینه موفقتر خواهیم بود.
