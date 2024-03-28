دیدار روحانیون و ائمه جماعات با نماینده ولی فقیه در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، روحانیون و ائمه جماعات ورامین ظهر پنجشنبه و در آستانه لیالی قدر و ۱۲ فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این شهرستان دیدار کردند.

آیت الله محمودی گلپایگانی در این دیدار که به مناسبت ماه مبارک رمضان و ایام الله دوازدهم فروردین و روز جهانی قدس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: امروز دشمنان قسم خورده این کشور، اعتقادات و باورهای ملت ایران را نشانه رفته اند و در این راستا باید روحانیون و ائمه جماعات در این عرصه به وظیفه خود عمل کنند.

امام جمعه ورامین افزود: امروز روحانیت بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام است و در صورت همدلی روحانیون، بسیاری از توطئه‌های دشمنان خنثی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در ورامین ادامه داد: دشمن به دنبال تفرقه افکنی است و از هر فرصتی استفاده می‌کند تا با استفاده از تفرقه، به اهداف خود برسد و در این راستا باید روحانیت به روشنگری و آگاه سازی مردم بپردازد.

وی گفت: روحانیون باید در تمام زمینه‌ها به ویژه در حوزه عملکردی و رفتاری مراقب باشند تا اجازه سوءاستفاده به دشمن داده نشود.

محمودی گلپایگانی یادآور شد: حضور روحانیون در میان مردم و پاسخ دادن به شبهات و دغدغه‌های آنان یک وظیفه است و باید همه به وظیفه خود عمل کنند.



بر اساس این گزارش، در این جلسه برخی روحانیون به بیان دغدغه‌های مردم پرداخته و خواستار توجه مدیران به رفع مشکلات شدند.