تظاهرات هزاران مغربی در ۵۲ شهر این کشور در حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عرب ۴۸، در مغرب واقع در شمال آفریقا ۱۰۰ تظاهرات در ۵۲ شهر این کشور در همبستگی با ملت فلسطین و در محکومیت جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه برگزار شد.

از جمله شهرهایی که تظاهرات در آن برگزار شد می توان به طنجه، تطوان، بنی ملال، شفشاون، الدار البیضا و آکادیر اشاره کرد.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی در حمایت مطلق از ملت فلسطین و طوفان الاقصی حمل کردند.

این ابراز همبستگی مردم مغرب و دیگر مناطق دنیا در حالی برگزار می شود که رژیم صهیونیستی با گذشت ۱۷۶ روز از جنگ به جنایات خود علیه ساکنان غزه ادامه می دهد و از سلاح گرسنگی علیه آنها استفاده می کنند.