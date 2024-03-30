جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام آمادهباش سازمان آتش نشانی در شبهای قدر گفت: در ایام شبهای قدر بسیاری از هموطنان در اماکن مذهبی مانند مساجد، حسینیهها و امامزادهها تا پاسی از شب حضور دارند و خودروها در اطراف این اماکن پارک شدهاند که در برخی از اماکن منجر به ترافیک میشود، سازمان آتش نشانی تمام تلاش خود را به کار میبندد تا خدمات خوبی در حوزه ایمنی به این بخشها ارائه دهد.
وی افزود: سازمان آتش نشانی امسال در این ایام تدابیری را اندیشه است، همزمان ۱۳۸ ایستگاه آتش نشانی در حالت آمادهباش و خدمت رسانی دائمی هستند، آتش نشانان در ۸۰ نقطه از شهر خصوصاً در نقاط تجمعی و شلوغ خیابانها حضور دارند. بیش از ۲۰۰ نفر آتش نشان در این شبها با هماهنگی مسؤولان در مراسم تا پایان آن در محل حضور خواهند داشت.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ادامه داد: مدیران عملیاتی هر منطقه نیز در حالت آمادهباش هستند و در محدوده عملیاتی خود مشغول گشت زنی خواهند بود و وضعیت ایمنی مناطق را بررسی میکنند.
ملکی بیان کرد: از شهروندان تقاضا میشوند که همکاریهای لازم را با سازمانهای امدادی به ویژه آتش نشانی داشته باشند و در صورت بروز حادثه سریعاً مسیر را باز کنند. لازم به ذکر است در شرایط وقوع حادثه شهروندان خونسردی خود را حفظ کنند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران افزود: به هیأت مدیره امکان مذهبی که مراسم شبهای قدر در آنها تشکیل میشود توصیه میشود که نظارت بر روند درست مراسم داشته باشند و در صورت وقوع حادثه سریعاً به نیروهای آتش نشانی اطلاع دهند.
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