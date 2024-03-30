به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش در سفرش به گیلان با اشاره به افتتاح باقیمانده آزادراه رشت _قزوین اظهار کرد: افتتاح ۸ کیلومتر باقیمانده آزادراه در محدوده منجیل به رودبار بار ترافیکی را در ایام نوروز کاهش داد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مدیریت بازگشت سفرهای نوروزی در اولویت قرار دارد، گفت: بیش از ۴۲۰ میلیون تردد در محورهای جاده‌ای کشور اتفاق افتاده است.

بذرپاش با اشاره به وضعیت ترافیکی در گیلان مبنی بر اینکه مدیریت بازگشت سفرهای نوروزی در گیلان رضایت بخش است، افزود: با توجه به اقدامات خوبی که صورت گرفته بار ترافیکی در محورهای گیلان روان گزارش شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه اندازی مسیر برگشت آزادراه رشت _ قزوین در محور رودبار به منجیل بیان کرد: با توجه به ملاحظات اجتماعی در این محدوده و توجه به اقتصاد مردم منطقه ساخت لاین برگشت آزادراه رشت _ قزوین به آینده موکول شده است.

بذرپاش با اشاره به آسفالت ۳ هزار راه روستایی در کشور توسط وزارت راه در یکسال گذشته اضافه کرد: نهضت آسفالت راه روستایی در کشور در سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد آسایش و رفاه مردم در سفرها افزود: اگر نیاز باشد باند برگشت آزادراه در محدوده رودبار به منجیل ساخته می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی از اصلاح تاکتیکی و مهندسی ۷۲۵ نقطه حادثه خیز در محورهای کشور خبر داد و اضافه کرد: ایجاد امنیت و آرامش برای مسافران در محورها در اولویت قرار دارد.

بذرپاش با اشاره به کاهش محسوس سوانح جاده‌ای بیان کرد: بخش عمده‌ای از تصادفات و تلفات جاده‌ای خطاهای انسانی و عدم دقت در رعایت مقررات بوده است‌.

وی به روایت تلخ حادثه مرگبار تصادف اخیر در یکی از محورهای جاده‌ای پرداخت و افزود: عدم رعایت مقررات، خستگی مفرط و سرعت غیرمجاز در محورهای جاده‌ای سبب شد تا در تصادف اخیر از دو خانواده چند نفره فقط یک کودک پنج ساله جان سالم به در ببرد.