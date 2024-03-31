مصداق آیات قرآن درباره عدالت، هجرت و عمل صالح امام علی (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان کارشناس دینی به مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد امیر به سخنرانی پرداخته و گفت: آیات قرآن مجید در خارج قرآن مجید وجود تطبیقی دارد. به عنوان مثال اگر آیاتی مساله بهشت را مطرح می‌کنند بهشت وجود خارجی دارد یعنی موجود هست.

وی افزود: قرآن آثار آن را می‌گوید که آنچه در خارج موجود است چه نعمت‌هایی دارد، اگر درباره دوزخ آیاتی وجود دارد دوزخ در خارج قرآن مجید موجود و آثار آن هم موجود است. اگر دو هزار آیه قرآن کریم درباره پروردگار عالم سخن می‌گوید خداوند فقط در نوشته‌های قرآن نیست بلکه وجود مقدس او در عالم هستی عینیت دارد و وجود دارد.

این کارشناس دینی با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم در آیات قرآن آیه‌ای را پیدا کنیم که در خارج از قرآن عینیت نداشته باشد، اظهار کرد: یک سلسله آیات هستند که فقط با «ایها الذین آمنوا» شروع شده از بزرگان اهل تسنن نوشته‌اند تمام آیاتی که با «یا ایها الذین آمنوا» شروع شده است وجود بیرونی آن آیات امیر مؤمنان امام علی هستند و ایشان در رأس مردم مؤمن جهان هستند.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان ادامه داد: سلسله آیاتی که درباره هجرت، جهاد، عمل صالح، انفاق آشکار و پنهان، بالاترین عبادات و ۱۱ رکعت نماز شب، عدالت، مبارزه شدید با ستمگران وجود دارد مصداق خارجی آنها امیرمومنان امام علی (ع) هستند. مهمتر از آن آیاتی که درباره اخلاص در عمل است مصداق اتم و اکمل آن امیرمومنان امام علی (ع) هستند.

وی بیان کرد: ما در دنیا سراغ نداریم جوان حدود ۲۰ تا ۲۳ ساله بیاید با مهم‌ترین پهلوان عرب یک تنه روبرو شده بدون اینکه بترسد روبرو شود، در جنگ خندق وقتی عمرو بن عبدود وسط میدان آمد و مبارز طلبید، رسول خدا (ص) سه بار فرمودند این چه کسی حاضر است برای دفاع از دین خدا با او به مبارزه برخیزد. هر سه بار کسی غیر از امیرمومنان امام علی (ع) پاسخ پیامبر (ص) را نداد تنها کسی که نه برای نام و نشان بلکه خالصانه برای خدا به پا خواست امیرمومنان امام علی (ع) بودند. هیچکس جرأت پاسخ نداشت، به خاطر حفظ جان، پول و منزل و اینکه طرح داشتند که پس از مرگ پیامبر اسلام را نابود کنند. امیرمومنان امام علی (ع) سه بار بلند شدند و اعلام آمادگی کردند پیامبر نپذیرفتند و بار چهارم پذیرفتند بسیاری هم خوشحال شدند با این تصور که اگر امیرمومنان برود و با عمرو بن عبدود بجنگد او را تکه پاره خواهد کرد و دیگر پس از پیامبر (ص) هم جانشینی نخواهد داشت و خلافت را آنها به دست خواهند گرفت. وقتی حضرت امیرمومنان امام علی (ع) چند قدم دور شده و به سمت میدان رفتند. پیامبر به ایشان نگاه کردند و فرمودند کسی به میدان می‌رود که همه ایمان است. اگر ایمان امیرمومنان امام علی (ع) را از قلب او در بیاورند و تبدیل به چیزی که قابل وزن است کنند تمام جهان در مقابل آن وزنی نخواهد داشت و ایمان امیرمومنان امام علی (ع) بر کل هستی سنگین‌تر خواهد شد. در جنگ خندق عمرو بن عبدود سوار بر اسب بود و امیر مؤمنان پیاده بودند. عمربن عبدوود امیرمومنان امام علی (ع) را مسخره کرد و گفت تو نمی‌توانی با من درگیر بشوی پیامبر (ص) بهتر از تو را نداشت که برای مقابله با من بفرستد، اینجا امیر مؤمنان خشمگین نشد چرا که آنها فقط برای خدا عصبانی می‌شوند، خشم برای غیر خدا جرقه‌ای از آتش جهنم است، خشم برای غیر خدا برای ائمه و اولیا الهی نیست. وقتی که او را سرزنش کرد امیرمومنان امام علی (ع) که به امور نظامی آگاهی کامل داشت یک قانون نظامی را به کار گرفت و پای عمرو بن عبدود را از یک طرف زد او دیگر تعادل نداشت. عمرو بن عبدود داشت جان می‌داد امیرمومنان امام علی (ع) بر روی سینه او ننشست و غنایم او را هم نبرد، بر دل حضرت هم نگذشت که من مهم‌ترین قهرمان را کشتم و حالا بالاتر آمدم. وقتی عمرو بن عبدود جان داد آرام برگشت نزد پیامبر آمد. خواهر عمر وقتی شنید که برادر او را کشتند آمد وسط میدان و به او گفت کسی که تو را کشته و غنایم تو را به غارت نبرده او مرد واقعی بوده است. امیر مؤمنان امام علی (ع) که از خندق بیرون آمد پیامبر (ص) فرمودند اگر بندگی خدا توسط تمام انس و جن در یک کفه ترازو بگذارند آن یک ضربه امیرمومنان امام علی (ع) در خندق بر کل عبادات جن و انس برتری می‌کند، چرا که عیار خلوص ایشان بسیار بالا بوده است.

این کارشناس دینی ادامه داد: امام صادق (ع) در یک جلسه این روایت پیامبر را نقل می‌کند فرمودند ضربه امیرمومنان امام علی (ع) برتر از عبادت ثقلین است، من هم یکی از ثقلین هستم. یعنی ۶۸ سال عبادت من هم در همان ثقلین محسوب می‌شود. ما نمی‌توانیم این مطلب را به خوبی درک کنیم. همسرداری و خدمت به خانواده توسط امیرمومنان امام علی (ع) عین عبادت بود. حضرت امیرمومنان امام علی (ع) آنقدر زیبا زن و بچه‌داری کرد که وقتی حضرت زهرا (س) در بستر افتاده بودند آن دو نفر در کوچه او را دیدند گفتند می‌خواهیم به عیادت زهرا بیاییم حضرت فرمودند باید اجازه بگیرم، این نشان می‌دهد چه احترامی برای همسر خود حضرت زهرا (س) قائل بودند. وقتی آمدند و ماجرا را به صدیقه کبری فرمودند دختر پیامبر حضرت زهرا (س) یک نگاه با محبت به همسر خود کردند و فرمود یا علی این خانه برای تو است و من هم کنیز تو هستم من استقلالی در کنار شما ندارم. بررسی کنیم در عمر تکلیفی خود تا چه حد عبادت و بندگی خدا را در ارتباط با خانواده، اقوام و جامعه به جا آوردیم.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با استناد به روایت دیگری تصریح کرد: امام زین العابدین (ع) نماز می‌خواندند. امام باقر می‌فرماید من یک جوان ۱۷ یا ۱۸ ساله بودم در گوشه‌ای نشسته بودم به گونه‌ای که پدر مرا نبینند عبادت پدر را نگاه می‌کردم و اشک می‌ریختم. عبادت او تمام شد خواستند بنشینند ذکر بگویند به من فرمودند چرا گریه می‌کردی. گفتم به حال شما گریه می‌کردم که چقدر عبادت می‌کنید. آرام به من فرمودند آن کتاب روی طاقچه را بیاور، من آوردم، فرمودند بنشین آن را بخوان، این کتاب یادگار خانواده ما است که عبادت‌های پدرم در آن نوشته شده است برای من گریه نکن، عبادت من با کیفیت‌تر از عبادت امیر مؤمنان امام علی (ع) نبوده است.

این کارشناس دینی گفت: بسیاری از کسانی که در جنگ خندق همراه پیامبر (ص) بودند تسلیم پیامبر نبودند، زمانی که پیامبر زنده بودند حرف‌های زیادی بر خلاف خواسته او می‌زدند. ۱۳ سال در مکه با دو گوش خود شنیده بودند که امیرمومنان امام علی وصی و جانشین پیامبر (ص) است. در مکه هم همواره شنیده بودند که پیامبر (ص) می‌فرمودند که بین من و خلافت علی (ع) هیچ فاصله‌ای وجود ندارد. فاصله‌ای که انداختند کفر شرک است. روایت خلافت را ما شیعیان نساختیم، ۸۵ روایت مهم همراه با سند در کتب اهل سنت نقل شده است که پیامبر می‌فرمایند خلیفه پس از من امیرمومنان امام علی (ع) است. اما اصحاب در جلسات مخفی زمینه سازی کردند که پس از وفات پیامبر (ص) همه چیز را از دست امیرمومنان امام علی (ع) بگیرند. بلایی که آنها بر سر امت و دین آوردند تا روز قیامت و حتی با ظهور امام دوازدهم هم قابل جبران نیست، چراکه میلیاردها نفر در کجراهه زندگی کردند و مردند.