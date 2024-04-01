مسافران شناور تفریحی در «نخل تقی» نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرهمند دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: شناور تفریحی که تعدادی از مسافران نوروزی را در آب‌های نخل تقی جابجا می‌کرد دچار نقص فنی شد.

معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر افزود: مرزبانان کنگانی در حین گشت زنی و ایجاد نظم و امنیت با خبر شدند که این شناور دچار نقص فنی و در حال غرق شدن است..

وی تصریح کرد: دریابانان با اقدام عملیاتی سریع مانع از غرق شدن و نجات هموطنان ضدند.

وی افزود: مرزبانان علاوه بر تأمین نظم و امنیت، در ایام نوروز به مردم و مسافران خدمت و امدادرسانی می‌کنند.