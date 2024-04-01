۱۳ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۰۳

معاون مرزبانی استان بوشهر:

مسافران شناور تفریحی در «نخل تقی» نجات یافتند

بوشهر-معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر از نجات جان مسافران نوروزی در نخل تقی شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرهمند دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: شناور تفریحی که تعدادی از مسافران نوروزی را در آب‌های نخل تقی جابجا می‌کرد دچار نقص فنی شد.

معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر افزود: مرزبانان کنگانی در حین گشت زنی و ایجاد نظم و امنیت با خبر شدند که این شناور دچار نقص فنی و در حال غرق شدن است..

وی تصریح کرد: دریابانان با اقدام عملیاتی سریع مانع از غرق شدن و نجات هموطنان ضدند.

وی افزود: مرزبانان علاوه بر تأمین نظم و امنیت، در ایام نوروز به مردم و مسافران خدمت و امدادرسانی می‌کنند.

