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۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۴۱

رییس اداره تعزیرات حکومتی مسجدسلیمان:

قاچاقچی چوب در مسجدسلیمان محکوم به پرداخت جزای نقدی شد

قاچاقچی چوب در مسجدسلیمان محکوم به پرداخت جزای نقدی شد

مسجدسلیمان- رییس اداره تعزیرات حکومتی مسجدسلیمان از وصول جریمه بیش ۶۹۰ میلیون ریالی قاچاقچی چوب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین رشیدی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پرونده قاچاقچی ۱۱۴ کیلو گرم چوب از نوع بلوط به ارزش ۳۴۸ میلیون و ۶۵۲ هزار ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی مسجد سلیمان رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مسجد سلیمان افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۳۴۸ میلیون و ۶۵۲ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رشیدی گفت: شعبه در خصوص وسیله نقلیه حامل چوب قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالا است، متهم را به پرداخت ۳۴۸ میلیون و ۶۵۲ هزار ریال جریمه معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مسجد سلیمان خبر داد: پس از انجام مراحل قانونی جریمه ۶۹۷ میلیون و ۳۰۴ هزار ریالی متهم وصول شد.

رشیدی گفت: مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مسجدسلیمان این محموله قاچاق را کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6067487

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
      0 0
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      قاچاق چوب کل مسجدسلیمان اینکار میکنند. خونه به خونه.
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
      0 0
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      تمام محله ها دارن درخت قطع می‌کنند و می فروشن. پس کو بچه های منابع طبیعی.

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