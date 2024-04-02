قاچاقچی چوب در مسجدسلیمان محکوم به پرداخت جزای نقدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین رشیدی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پرونده قاچاقچی ۱۱۴ کیلو گرم چوب از نوع بلوط به ارزش ۳۴۸ میلیون و ۶۵۲ هزار ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی مسجد سلیمان رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مسجد سلیمان افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۳۴۸ میلیون و ۶۵۲ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رشیدی گفت: شعبه در خصوص وسیله نقلیه حامل چوب قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالا است، متهم را به پرداخت ۳۴۸ میلیون و ۶۵۲ هزار ریال جریمه معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مسجد سلیمان خبر داد: پس از انجام مراحل قانونی جریمه ۶۹۷ میلیون و ۳۰۴ هزار ریالی متهم وصول شد.

رشیدی گفت: مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مسجدسلیمان این محموله قاچاق را کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.