حجم ذخایر آبرسانی در ساری افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای خطوط انتقال و تعبیه تأسیسات آبرسانی مخزن کرمانی ساری، آب آشامیدنی بیش از ۲۵ هزار مشترک ساروی به پایداری رسید.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به ضرورت تأمین و پایداری آب شرب در مرکز استان به ویژه منطقه پرجمعیت جنوب ساری اظهار داشت: برای این مهم احداث قل دوم مخزن ذخیره ۲۰ هزار متر مکعبی کرمانی ساری و لوله گذاری خط انتقال به طول ۳ کیلومتر با قطر ۱۰۰۰ میلیمتر از مخازن کرمانی تا پل شهیدان رضایی اجرا شده است در همین راستا عملیات اجرایی لوله گذاری خروجی با سایز ۶۰۰ میلیمتر از مخازن و اتصال آنها به خط ورودی تصفیه خانه به تأسیسات کرمانی با سایز ۹۰۰ میلیمتر به همراه نصب شیرآلات و کلکتور ورودی نیز به اتمام رسید.
برارزاده افزود: با اجرای این پروژه ۲۰ هزار متر مکعب به حجم ذخیره آب آشامیدنی شهر ساری افزوده شد که با بهره برداری از این مخزن و خط انتقال ۱۰۰۰ میلیمتری اجرا شده، فشار مورد نیاز خطوط اصلی و شبکه توزیع مشترکان کل شهر ساری به ویژه جمعیت ۲۵ هزار نفری بلوار کشاورز تأمین شد
وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را ۲۰۰ میلیارد تومان بیان کرد.
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