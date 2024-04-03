حوزه بهداشت و درمان مازندران با کمبود منابع مالی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غلامی ظهر چهارشنبه در دیدار با منتخب مردم ساری و میاندورود در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعامل مجموعه دانشگاه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع موجود در ارتقای حوزه سلامت استان، کمبود منابع مالی، وجود پروژه‌های نیمه تمام، مشکلات پرستاران، میزان پرداختی به پرسنل و توسعه، تجهیز، ترمیم و احداث دانشکده‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه را از جمله موضوعات و مشکلات موجود برشمرد.

وی با بیان اینکه در پویش ملی سلامت ارزیابی دیابت و فشار خون، مشارکت بالای مازندران در این برنامه نسبت به سطح کشور برجسته بود، تصریح کرد: کادر دانشگاه علوم پزشکی مازندران همواره در حال تلاش جهادی هستند.

غلامی بر حمایت از مراقبین حوزه سلامت خانواده با توجه به اهمیت نقش آنان در اجرای برنامه‌های پیشگیری و مراقبت بهداشتی تاکید کرد و خواستار تحت پوشش کامل قرار گرفتن این نفرات در دانشگاه علوم پزشکی مازندران شد.

چالش‌های حوزه سلامت

عالیه زمانی منتخب مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این دیدار گفت: در حوزه سلامت در واقع دو چالش درون سازمانی و بیرون سازمانی وجود دارد.

وی افزود: سلامت، مطالبه عدیده مردم در تمامی شهرهای استان است و لذا اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

منتخب مردم ساری و میاندورد در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی از این مطالبات، علمی و منطقی نباشد که لازم است این مطالبات، ساماندهی شوند و البته خیلی از این موارد مطالبات خرد است که به راحتی قابل حل است.

زمانی گفت: برخی از این مطالبات نیازمند اعتبارات است و بخشی نیز با کمک و مشارکت خیرین قابل حل است ودر برخی روستاها تنها مطالبه مردم بیتوته پزشکان در مرکز جامع سلامت روستایی است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم، یادآور شد: می‌بایست این توجیه در بین مردم صورت گیرد که مطالبات آنان دارای جایگاه است یا خیر؛ و باید این مطالبات ساماندهی شوند.