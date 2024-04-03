به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید مدعی بی اطلاعی از استفاده از سلاح های خود در حمله به کاروان یک نهاد امدادرسانی بین المللی شد.

«جان کربی» مشاور ارتباطات امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه مدعی شد این کشور از نوع تسلیحاتی که رژیم صهیونیستی در حمله جدید خود به امدادگران یک نهاد بین المللی استفاده کرده، بی اطلاع است.

مشاور ارتباطات امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به این سوال که آیا تسلیحات یا منابع تامین شده از سوی آمریکا در این حمله دخیل بوده است، گفت: من پاسخ این سوال را نمی دانم.

ارتش رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود علیه نیروهای امدادرسان خارجی در نوار غزه، خودروی کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی را که برای بازدید از وضعیت نواره غزه به این باریکه سفر کرده بودند، بمباران کرد که طی آن هفت تن از اتباع استرالیا، انگلیس، لهستان، آمریکا و کانادا کشته شدند.

اتحادیه اروپا در واکنش به این جنایت تاکید کرد که هدف قرار دادن اعضای تیم آشپزخانه مرکزی جهانی و کشتار آن‌ها توسط ارتش رژیم صهیونیستی وحشتناک است.

این اتحادیه تاکید کرد که ما منتظر اجرای قطعنامه شورای امنیت در رابطه با آتش‌بس فوری در غزه و اجرای تدابیر دیوان دادگستری بین‌المللی هستیم.