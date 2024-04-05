به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم آغاز شد.

سوال مسابقه زندگی با آیه‌ها / ‬ روز بیست و پنجم

سطر بیست و پنجم: تفکیک ناپذیری دنیا و آخرت

سوال مسابقه امروز

"دنیاگرایان بهره‌مند از دنیا و محروم از آخرت هستند" این پیام از کدام آیه قرآن استنباط می‌شود؟

۱. آیه ۲۰ سوره شورا

۲. آیه ۱۸۵ بقره

۳. آیه ۸ فصّلت

علاقه مندان جهت شرکت در مسابقه، نام شهر محل سکونت و عدد گزینه صحیح را حداکثر تا ساعت ۸ صبح فردا (شنبه) به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۴۷۳۷۲۷۲ پیامک کنند.

در پایان ماه مبارک رمضان در مجموع به ۶۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقات روزانه، هدایایی تقدیم خواهد شد.

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