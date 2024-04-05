به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگیساز قرآن کریم آغاز شد.
سوال مسابقه زندگی با آیهها / روز بیست و پنجم
سطر بیست و پنجم: تفکیک ناپذیری دنیا و آخرت
سوال مسابقه امروز
"دنیاگرایان بهرهمند از دنیا و محروم از آخرت هستند" این پیام از کدام آیه قرآن استنباط میشود؟
۱. آیه ۲۰ سوره شورا
۲. آیه ۱۸۵ بقره
۳. آیه ۸ فصّلت
علاقه مندان جهت شرکت در مسابقه، نام شهر محل سکونت و عدد گزینه صحیح را حداکثر تا ساعت ۸ صبح فردا (شنبه) به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۴۷۳۷۲۷۲ پیامک کنند.
در پایان ماه مبارک رمضان در مجموع به ۶۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقات روزانه، هدایایی تقدیم خواهد شد.
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