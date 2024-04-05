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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۹

آغاز غرش مردم سیستان وبلوچستان در اعلام انزجار از اسراییل

آغاز غرش مردم سیستان وبلوچستان در اعلام انزجار از اسراییل

زاهدان_ مردم سیستان وبلوچستان از لحظاتی قبل، راهپیمایی روز جهانی قدس را آغاز کردند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: از ابتدای صبح امروز و ساعت‌ها قبل از آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس، شاهد حضور هزاران نفری مردم پیر و جوان، زن ومرد در محل‌های اعلام‌شده برای شرکت در این مراسم حساس و سیاسی بودیم.

با توجه به اتفاقات اخیر در فلسطین و دمشق و جنوب استان، حضور مردم مثال زدنی است.

آنان امروز آمده‌اند تا ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین، انزجار خود را با سر دادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ‌بر آمریکا» از اقدامات این رژیم منحوس اعلام کنند.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، همزمان با راهپیمایی مراسم تشییع پیکر شهدای حملات تروریستی راسک و چابهار را در در زاهدان، پایتخت وحدت اسلامی خواهیم داشت.

بنا به گفته عباس صفدری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، راهپیمایی روز جهانی قدس، امسال در بیش از ۶۰ شهر و روستای سیستان و بلوچستان و با هدف یادآوری آرمان آزادی قدس شریف و حمایت از مردم غزه در حال برگزاری است.

کد مطلب 6069681

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