امروز غزه خط مقدم جبهه مقاومت قرار دارد

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش انقلاب اسلامی ایران در اهمیت یافتن مسئله فلسطین اظهار کرد: مسئله فلسطین قبل از انقلاب اسلامی به‌عنوان یک مسئله جزئی و حاشیه‌ای در جهان اسلام مطرح می‌شد و بعد از انقلاب اسلامی و با تأکیدات حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و حمایت همه‌جانبه مردم جمهوری اسلامی، فلسطین به مسئله اول جهان اسلام تبدیل شده است.



وی به نگاه بین‌الملل به مسئله قدس اشاره کرد و افزود: امروز بیش از هر روزگار دیگری در جوامع بین‌الملل، فلسطین مورد توجه قرار گرفته است و مردم غیرمسلمان در کشورهای مختلف علیه جنایت‌های صهیونیست و حمایت از مردم مظلوم غزه به پا خواستند و علیه حکومت‌های خودشان که حامی اسرائیل بودند، اقدام کردند.



معاون اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: حمایت مردم غیرمسلمان از مردم فلسطین به معنای رسیدن به هدفمان در قدس شریف نیست و این به معنای درستی مسیر است و ما به اهدافمان نزدیک شده‌ایم و جامع بین‌الملل بیش از هر روز دیگر به این مسئله حساس و آگاه شده‌اند، پیروزی قدس شریف نزدیک است و دور از انتظار نیست‌.



وی در خصوص اهمیت غزه یادآور شد: امروز همچون گذشته مسئله فلسطین برای جهان اسلام اهمیت دارد و غزه مرز اسلام و خط مقدم جبهه مقاومت قرار دارد و ما به‌عنوان پشتیبان این جبهه باید حمایت کامل خودمان را از مردم مظلوم غزه داشته باشیم و این موضوع را بارها اعلام کرده‌ایم.



حجت الاسلام و المسلمین کاظمی به جنایات رژیم صهیونیست در غزه اشاره و خاطرنشان کرد: به دلیل شکست مفتضحانه‌ای که فلسطین بر اسرائیل تحمیل کرد و پیروزی‌هایی که نصیب مردم مظلوم فلسطین در طوفان الاقصی شد، این رژیم غاصب دست به اقدامات وحشیانه و دور از انسانیت زد و حتی نسبت به مستشاران جمهوری اسلامی نیز اقدامات تروریستی را انجام داد.