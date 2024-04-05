دعوت مدیرکل هنرهای نمایشی برای حضور هنرمندان در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی همزمان با روز جهانی قدس در بیانیه ای از هنرمندان سراسر کشور برای حضور در راهپیمایی دعوت کرده است.

متن این بیانیه را در زیر می خوانید:

«باران بهار رنگی از خون دارد

این خاک چقدر مرد مجنون دارد

یک روز مترسک به زمین خواهد خورد

در مزرعه‌ ای که بوی زیتون دارد

در آستانه روز مقدس و قدسی دیگر قرار داریم که با درایت امام فقیدمان روز جهانی قدس نامیده شد.

همنوا با خروشی عظیم که در قامت توفنده‌ترین حرکت های سده اخیر نمایان است و هم راستا با حوزه های مشترک فکری و جریان ساز برای نشان دادن مظلومیت ملتی ستمدیده و برای رساندن آه مظلوم به گوش جهانیانی که فقط نظاره‌گر ظلم هستند و شگفتا که چشم ها را بر ظلم بسته اند. ضمن تحسین تمامی ایستادگی های مردمان مظلوم فلسطین و انزجار از نسل‌کشی رژیم کودک‌کش صهیونیست، کشتار مردم بی‌گناه غزه، ممانعت از ارسال کمک‌های انسانی و مواد غذایی به نیازمندان فلسطین را محکوم و هم صدا با نوای آزادی خواهی مردم شریف فلسطین روز بزرگ و مقدس قدس را گرامی داشته و از هنرمندان سراسر کشور برای شرکت در راه پیمایی روز جهانی قدس دعوت می نمایم.

همچنان که ایمان واثق دارم تا رسیدن به آزادی قدس راه چندانی نخواهیم داشت. ان‌شاءالله.»