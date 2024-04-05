حضور پرشور گیلانیان در روز قدس/ همه آمدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم استان گیلان در آخرین جمعه ماه رمضان با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس به ندای امام راحل و رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و با مشت‌های گره کرده نشان دادند همچنان قدس، مساله اصلی مسلمانان است.

راهپیمایی روز قدس در نقاط مختلف دیار میرزا از ساعت ۱۱ پیش از ظهر در برخی روستاها و از ساعت ۱۰:۳۰ در مراکز شهرستان‌های با حضور پرشور مردم روزه‌دار در حالی آغاز شده که خبرها حکایت از حضور گسترده مردم در همان دقایق نخست دارد.

مردم آگاه و بصیر و ولایت مدار گیلان امروز همانند سال‌های گذشته بار دیگر به صحنه آمده و با محکومیت جنایات وحشیانه اسرائیلی‌ها، فریاد حمایت از مردم مظلوم فلسطین را سر دادند.

حضور مردم قبل از آغاز رسمی مراسم راهپیمایی روز قدس در گیلان

مردم همیشه در صحنه گیلان از ساعاتی قبل از آغاز رسمی مراسم راهپیمایی روز قدس در مسیرهای تعیین شده حضور یافتند.

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در رشت آغاز شد

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور در رشت آغاز شد.

نمایی از حضور پرشور رشتوندان در راهپیمایی روز قدس

مردم رشت با حضوری حماسی و پرشور حمایت خود را از مردم فلسطین به نمایش گذاشتند.‌

حمایت مادر شهید امنیت «حسن عشوری» از مردم مظلوم فلسطین‌

در این ویدئو تصاویری از اعلام حمایت مادر شهید امنیت «حسن عشوری» از مردم مظلوم فلسطین را مشاهده می‌کنید.‌

حمله به سفارت نشانه عجز و ناتوانی اسرائیل است / مقاومت رمز آزادی‌

مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه حمله به سفارت‌ها نشانه عجز و ناتوانی اسرائیل است، گفت: مقاومت و ایستادگی رمز آزادی قدس و فلسطین است.

مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ماهیت خبیث و کودک کشی اسرائیل مشخص شده است، گفت: بیداری جهانی برای قدس تحقق یافته است.

سردار مقدم فر با اشاره به اثرات طوفان الاقصی در جامعه جهانی بیان کرد: نظم و هندسه قدرت در جهان با طوفان الاقصی رقم خورد و به سقوط رژیم صهیونیستی انجامید که قابل برگشت نیست.

مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جزئیات بیشتر طوفان الاقصی بیان کرد: در اقدام اولیه طوفان الاقصی با ۱۲۰۰ قاری قرآن توسط جوانان فلسطینی و حماس شکل گرفت.

خروش مردم ولایتمدار رضوانشهر در راهپیمایی روز جهانی قدس

فریاد خروش مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان رضوانشهر در راهپیمایی روز جهانی قدس سال ١۴٠٣ به پا خاست. دانش آموزان گیلانی پرچم آمریکا را به آتش کشیدند در این ویدئو تصاویری از به آتش کشیدن پرچم آمریکا توسط جمعی از دانش آموزان گیلانی را مشاهده می‌کنید. راهپیمایی روز قدس در روستای عنبران آستارا

مردم روستای عنبران آستارا با حضور در راهپیمایی روز قدس حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را اعلام کردند.

طنین فریاد «مرگ بر اسرائیل» در دیار میرزا / ‏‬ مساله غزه انسانی است

مردم دیار میرزا کوچک جنگلی با حضوری گسترده و فریاد «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین به نمایش گذاشتند.

بار دیگر قدس روز تدبیر آگاهانه امام خمینی (ره} درباره مساله فلسطین پاره تن اسلام و موعد آزمون بزرگ امت اسلام درباره دفاع از حق و حقیقت فرا رسید و چشم دشمنان به خیزش عظمت مسلمان برای حمایت از مظلوم است تا بار دیگر با مشت محکم بر دهان کفار و طاغوت بزنند.

به رسم هرسال گوش به فرمان ولی امر مسلمین و به امر وظیفه انسانی به یاد کودکان و زنان مظلوم غزه و پیر و جوان مقاوم فلسطینی وارد معرکه اثبات انسانیت در مقابله با ظلم شدم تا روایت گر عظمت مردم غیور شهر رشت باشم.

هنوز مراسم آغاز نشده، خانواده‌ها دست در دست هم با پرچم‌های سه رنگ ایران اسلامی و فلسطین غیور خود را به سمت معرکه اثبات غیرت می‌رسانند، صحنه‌های عجیبی بود سیل جمعیت داشتند خود را به محل راهپیمایی می‌رساندند شور و شعف مثال زدنی در بین مردم بود.

مردم شفت در راهپیمایی روز قدس چه گفتند

در این ویدئو نظرات مردم شهرستان شفت در رابطه با راهپیمایی روز جهانی قدس را می‌بینید. دکلمه خوانی دختر ۶ ساله آستانه‌ای در روز قدس

در این ویدئو دکلمه خوانی «زهرا خوش جهان» کودک ۶ ساله به مناسبت روز قدس در آستانه اشرفیه را مشاهده می‌کنید.

«طوفان الاقصی» ها در راه است / اسرائیل در یک قدمی نابودی

مردم روزه دار گیلان با حضور پرشور و حماسی در راهپیمایی روز قدس، ضمن محکوم کردن جنایات اسرائیل خواستار آزادی فلسطین و قدس شریف شدند.

بهرام قربانپور: روایت فلسطین را از هر طرف بنویسید همراه با «درد» است، دردی که بیش از ۷ دهه از آن می‌گذرد و اکنون به غده چرکین و متورم تبدیل شده است.

«روایت فلسطین» حکایت دردهایی از جنس آوارگی، کشتار جمعی کودکان، تجاوز به زنان، قتل عام بیماران در بیمارستان‌ها و غارت خانه‌ها است که در طول ۷ دهه به یک ملت مظلوم و بی گناه تحمیل شده است، ملتی که برای دفاع از سرزمین، کیان و ناموس خویش دست به دامان سنگ ریزه ها و دست‌های خالی شده‌اند.

رودسری‌ها از قدس می‌گویند

در این ویدئو اعلام حمایت رودسری‌ها را از قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین را می‌بینید.‌

حضور حماسی مردم کلاچای در روز قدس

مردم کلاچای از توابع شهرستان رودسر با حضور حماسی در راهپیمایی روز قدس انزجار خود را از رژیم صهیونیستی فریاد زدند.‌ ‌