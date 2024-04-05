به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی صادقی در مراسم روز قدس بوشهر اظهار کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس دارای برکات بسیار زیادی است که یکی از آنها شکست بدنه رژیم صهیونیستی است.
وی اضافه کرد: خانه عنکبوتی اسرائیل در روز طوفان الاقصی شکست و میخواهند با جنایت این شکست بزرگ را جبران کنند ولی نمیتوانند. نسل جوان غزه تربیت انقلابی یافتهاند و میدانند تنها راه عقب نشاندن اسرائیل مقاومت است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: در مقابل حیوان درنده اسرائیل عقبنشینیها و مصالحه و مذاکره روز به روز کار را سختتر میکند و راهی جز مقاومت و مقابله نیست و کار سازشکاران باعث شد تا خودشان شریک جرم جنایتکاران باشند.
وی ادامه داد: فلسطینیها میدانند که عقبنشینی فایدهای برای آنها ندارد و اکنون راه را یافتهاند و مقاومت تبدیل به راه و مسیر اصلی آنها شده است و گروههای مختلف مقاومت در این مسیر شکل گرفته است.
حجتالاسلام صادقی افزود: جوان فلسطینی امروز میداند که وعده الهی محقق میشود و طعم شیرین پیروزهای را یکی بعد از دیگری میچشند و جبهه مقاومت در کشورهای مختلف این طعم شیرین را تجربه کرده است.
وی حاصل موفقیت مقاومت را طوفان الاقصی و طوفان الاحرار دانست و تصریح کرد: پشتوانه مردمی این مقاومت مراسم روز قدس است که مردم به میدان میآیند
معاون فرهنگی قوه قضائیه راهپیمایی روز جهانی قدس را خار چشم صهیونیستها دانست و اضافه کرد: پشت صحنه خیلی از حکومتهای اروپایی صهیونیستها هستند و این کشورها هم حامی رژیم صهیونیستی هستند.
وی تاکید کرد: اسرائیلیها با پشتیبانی کامل اروپاییها و آمریکاییها مشغول جنایت در غزه هستند و امروز به سیم آخر زدهاند و ممنوعهترین اقدامات را انجام میدهند.
حجتالاسلام صادقی اضافه کرد: اینقدر جنایات رژیم صهیونیستی بالا رفته است که برخی از کشورهای حامی آنها هم قطعنامه را امضا کردند چرا که آبرویی برای آنها باقی نمانده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز محور اصلی مقاومت جمهوری اسلامی ایران با هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است و آبروی مختصر آمریکا و اروپا از بین رفته است و میخواهند با این قطعنامهها آبروی خود را ترمیم کنند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: جمعیت امروز مردم استان بوشهر میخواهد بگوید اگر فرزند خود را در راه مقاومت دادهایم ولی تعداد بیشتری به میدان میاییم. اگر شهید صداقت را در سوریه به شهادت رساندید مردم این استان آماده پرورش دهها صداقت دیگر هستند.
وی تصریح کرد: مردم ما راه مقاومت و استقامت در مقابل ظالمان را پیدا کردهاند و پیروزی نزدیک است. اگر در راه خدا محکم استقامت کنیم شاهد برکات فراوانی خواهیم بود. تاریخ اسلام این را نشان داده است.
صادقی اظهار کرد: جنگ دفاع مقدس تمرین بزرگی برای مقاومت ما بود و قهرمانان بزرگی در این جنگ معرفی شدند که توانستند درسهای بزرگی به همگان بدهند. جبهه مقاومت محدود به این منطقه نیست و در نقاط مختلف توسعه یافته است.
وی بیان کرد: رهبر الهی به پشتوانه مردم مؤمن میتواند کارهای بزرگی را انجام دهد و اگر هر کدام نباشد شکست خواهد خورد. اگر یکی از این دو رکن نباشد موفقیت رقم نمیخورد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه تاکید کرد: رمز موفقیت ما پیروی از فرامین امام و رهبری بوده است و مردم هیچگاه رهبر خود را تنها نگذاشتهاند.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال تولید با مشارکت مردم تصریح کرد: کاری که مردم امروز میتوانند انجام دهند مشارکت در حوزه تولید و آوردن سرمایهها در این بخش است.
صادقی اتحاد را نماد قدرت دانست و ادامه داد: برای اینکه به قدرت برسیم باید پشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتحاد و همدلی داشته باشیم. حضور مردم و تجلی فرهنگ امامت رمز موفقیت ما بوده و خواهد بود.
نظر شما