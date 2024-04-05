صهیونیست در ماجرای غزه به استیصال رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: در ماه رمضان انسان در معرض رحمت الهی قرار دارد که باید از آن بهره جست.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه تحریف حقایق از ویژگی‌های یهود طبق آیه‌های قرآن است، گفت: یهود و صهیونیست خود را قوم برگزیده و برتر می‌دانند و با مؤمنان دشمنی می‌کنند.

نوفرستی ادامه داد: عملیات طوفان الاقصی یک شکست اطلاعاتی و نظامی برای رژیم صهیونیستی است که برای آنها قابل جبران نخواهد بود.

وی اظهار کرد: صهیونیست‌ها از ۶ ماه قبل تاکنون غزه را بمباران می‌کند ولی نتوانسته به اهداف خود برسد که نشان استیصال آنها است.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: در ماجرای بمباران کنسولگری سفارت ایران در سوریه هر چند سرداران ما به آرزوی ۴۰ ساله خود یعنی شهادت رسیدند و حق پاسخگویی برای ما محفوظ است.

نوفرستی با بیان اینکه در جریان اتفاق در چابهار که توسط تروریست‌ها انجام شد ارتباط برخی گروه‌ها با صهیونیست روشن شد، بیان کرد: در این ماجرا آمادگی نیروهای نظامی ما برای مقابله با تروریست‌ها ثابت شد.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام بیان کرد: موضوع تلاش بیشتر در حوزه اقتصاد از تأکیدات مطرح شده رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: همچنین ایشان تأکید کردند چالش پیرامون حجاب، تحمیلی بر کشور ما بوده که باید از جنبه‌های مختلف مد نظر قرار گیرد.