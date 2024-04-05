حضور گسترده مردم در روز قدس نشان از حمایت همه جانبه از فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی پیش از ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران ببان داشت: مردم هرمزگان با شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، پشتیبانی خود را از آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف اعلام کردند.

وی عنوان کرد: ابتکار هوشمندانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در نامگذاری آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، با هدف یادآوری موضوع فلسطین به عنوان عامل وحدت و اصلی‌ترین مسئله جهان اسلام همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه است.

قهرمانی ادامه داد: در شرایطی که رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت‌های آمریکای جهانخوار، نسبت به هتک حرمت قبله نخست مسلمین و تضییع حقوق قانونی ملت مظلوم فلسطین، گستاختر شده است، سکوت مجامع بین المللی، زمینه ساز سرکشی هر چه بیشتر این رژیم سفاک شده و در نتیجه اقدامات سرکوبگرانه دژخیمان صهیونیست، شاهد به خاک و خون کشیده شدن شهروندان بی گناه فلسطینی در غزه هستیم که در حال دفاع از موطن خود هستند.

رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: امروز آحاد مختلف مردم همیشه در صحنه و انقلابی استان هرمزگان در تبعیت از منویات داهیانه رهبر معظّم انقلاب اسلامی با شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، حمایت و پشتیبانی خود را از مردم مظلوم غزه، آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف اعلام کردند.