به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایی و روزه‌دار شهرستان پلدختر به‌عنوان دیار «هویزه ثانی» در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و هم‌زمان با روز جهانی قدس همپای سایر هم‌وطنان و همه آزادگان جهان در حمایت از ملت مظلوم و مقتدر فلسطین به پا خاستند و ندای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

مرد و زن، پیر و جوان، بزرگ و کوچک پلدختری رساتر و باصلابت‌تر از گذشته به میدان آمدند تا بار دیگر به دشمنان جهان اسلام نشان دهند حامی و پشتیبان مردم مظلوم فلسطین و غزه هستند.

روزه‌داران پلدختری امروز با لبیک به فراخوان تاریخی امام خمینی (ره) با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس به خیابان‌ها آمدند و با فریادهای خود خشم و انزجار خود را نسبت به رژیم کودک کش اسرائیل اعلام و خواستار پایان‌دادن به ستم و اشغالگری و اقدام‌های وحشیانه و به جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس شدند.

راه‌پیمایان پلدختری با گام‌های بلند و مشت‌های گره‌کرده با سردادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا»، «جنایت اسرائیل جنایت آمریکاست»، «این همه قتل و غارت حمایت آمریکاست» انزجار خود را از اقدام‌های ظالمانه و غیرانسانی صهیونیست‌ها اعلام کردند.

در پایان راهپیمایی ضم به‌آتش‌کشیدن پرچم اسرائیل قطعنامه قرائت شد و حاضران با فریاد «الله‌اکبر خامنه ای رهبر» بندهای آن را تأیید کردند.