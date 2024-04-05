به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه مرکز خراسان شمالی که در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب اظهار کرد: بی‌حجابی مربوط به فرهنگ دینی مردم ایران نیست و این پدیده تحمیلی غرب به مردم است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: تحمیل مسئله بی‌حجابی یک بار در دوران رضا خان با زور سرنیزه روی داد و یک بار هم در زمان فعلی توسط رسانه‌ها و با هدایت نفوذی‌های داخلی اتفاق افتاد.

وی در ادامه افزود: افراد صاحب تریبون و ظرفیت اجتماعی مقوله شرعی و قانونی عفت و حجاب را تبیین کنند.

امام جمعه بجنورد گفت: همه مسئولین نسبت به مقوله حجاب باید حساس باشند.

حجت‌الاسلام نوری بیان کرد: از زمان تولد نامشروع رژیم صهیونیستی، حمایت نظام استکبار از حکومت جعلی به اشکال مختلف دیده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: حمایت همه‌جانبه آمریکای جنایتکار از رژیم صهیونیستی در طول تاریخ به کرات مشاهد می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: برای اولین بار مقاومت فلسطینی در طوفان الاقصی دست پیش در مقابله با تجاوز دشمن صهیونیستی برگزید.

امام جمعه بجنورد گفت: ضربه مقاومت در طوفان الاقصی جبران‌ناپذیر است.

حجت‌الاسلام رضا نوری تصریح کرد: عدم تسلیم مردم غزه علی‌رغم جنایت‌های گسترده پیروزی بزرگ مقاومت فلسطینی است.

امام جمعه بجنورد گفت: مسلمانان با مقاومت مردم غزه عزت دوباره گرفتند و قیام ملت در اقصی نقاط مختلف دنیا نشاند دهنده این پیروزی بزرگ است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: فشارهای مردم دنیا باعث کوتاه آمدن حامیان اصلی رژیم جعلی صهیونیستی شد.

حجت‌الاسلام نوری بیان کرد: وحدت و همدلی محور مقاومت دستاورد بزرگ طوفان الاقصی و ایستادگی مردم است.

وی خاطر نشان کرد: حملات گسترده محور مقاومت به مناطق مختلف رژیم صهیونیستی اقتدار مقاومت را نشان می‌دهد.

امام جمعه بجنورد گفت: خون شهدای راه قدس وحدت‌آفرین است.

وی در ادامه گفت: وعده صادق پیروزی اراده الهی در برابر شیاطین در همیشه تاریخ جاری بوده است.