به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرج که پس از راهپیمایی روز جهانی قدس انجام شد، گفت: با توجه به جنایات هولناک رژیم جعلی صهیونیستی علیه ملت فلسطین به ویژه مردم غزه، امسال این روز با همه روزهای قدس سال‌های گذشته متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه شکل گیری عملیات طوفان الاقصی دلایل فراوانی دارد، افزود: اولین دلیل واکنش طبیعی ملت مظلوم فلسطین به ۷۵ سال اشغالگری، کشتار، تحقیر و توهین به خصوص به نوامیس مردم فلسطین به ویژه هنگام بازرسی بانوان فلسطینی برای ورود به مسجدالاقصی بود که این موضوع برای جوانان باغیرت فلسطینی قابل تحمل نبود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دومین دلیل حمله‌های زنجیره‌ای خونین در طول این ۷۵ سال اشغالگری بود. روزی نبود که مسلمانان در فلسطین مورد حمله قرار نگیرند. اساساً این مردم مظلوم هیچ امنیتی از دست صهیونیست‌ها نداشتند.

آغاز طوفان الاقصی پایانی بر عمر رژیم صهیونیستی

حجت الاسلام محمد حسنی سومین دلیل شکل گیری عملیات طوفان الاقصی را توطئه حمله به غزه، مصر و لبنان و سپس ایران بود، مطرح کرد: بنا بر اطلاعاتی که گروه‌های مبارزه فلسطینی دریافت کرده بودند، می‌دانستند که بناست صهیونیست‌ها به نوبت اول غزه، بعد لبنان، سپس مصر و در نهایت ایران را مورد حمله قرار دهند که گروه‌های مبارزه پیش دستی و چنین حماسه‌ای را خلق کردند.

وی با بیان اینکه آغاز طوفان الاقصی پایانی بر عمر رژیم جعلی صهیونیستی است، در خصوص دستاوردهای این عملیات برای آرمان قدس اظهار کرد: طوفان الاقصی افسانه شکست ناپذیری رژیم جعلی صهیونیستی را در هم شکست و تردیدها درباره امکان نابودی این رژیم را به یقین تبدیل کرد. اکنون جهان فهمیده که رژیم جعلی سست‌تر از خانه عنکبوت است و قطعاً نابود خواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: آرمان فلسطین قبلاً در چهاردیواری فلسطین زندانی بود، سپس کمی به منطقه سرایت کرد و اکنون در سایه عملیات طوفان الاقصی فرامنطقه ای و جهانی شده است و امروز علاوه بر مسلمانان، در انگلیس، آمریکا، روسیه، فرانسه، اروپا و … نیز شعار «مرگ بر اسرائیل» سر داده می‌شود.

محور مقاومت کابوس دشمنان اسلام

حجت الاسلام محمد حسنی با اشاره به اینکه این یک دستاورد است که منجر به سقوط رژیم صهیونیستی خواهد شد، زیرا افکار عمومی دنیا بیدار شده است، بیان کرد: عملیات طوفان الاقصی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را با چالش مواجه کرد. امروز منافع آمریکا در کل منطقه به خطر افتاده و آمریکایی‌ها راهی جز ترک منطقه مسلمانان در خاورمیانه و منطقه غرب آسیا ندارند.

وی جلوگیری از مهاجرت بیشتر یهودیان از سایر کشورها به فلسطین اشغالی، مهاجرت بسیاری از یهودیان ساکن فلسطین به خارج از آن و رونمایی از قدرت محور مقاومت را دیگر دستاوردهای این عملیات خواند و افزود: محور مقاومت قبلاً با سنگ می‌جنگید اما امروز با موشک و پهپاد می جنگد و به قدرت شکست ناپذیری تبدیل شده که کابوس آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و همه دشمنان اسلام است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه طوفان الاقصی قدرت ایمان را در میان مردم مظلوم غزه مشخص کرد، خاطرنشان کرد: این مردم مظلوم موشک باران می‌شوند اما روی آوارهایی که بر اثر این اتفاق ایجاد می‌شود، جلسات قرآن تشکیل می‌دهند و آیات جهاد، استقامت و امید را تلاوت می‌کنند. دشمن نتوانست امید به پیروزی را از مردم غزه بستاند.

جنایت‌های رژیم صهیونیستی را یادآوری کنیم

حجت الاسلام محمد حسنی سومین رسالت راهبردی امت اسلام در برابر صهیونیست‌ها را جهاد تبیین دانست و اظهار کرد: باید حقایق و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به منظور رسوایی بیشتر آنها یادآوری کنیم.

وی با اشاره به شهادت بیش از ۳۲ هزار فلسطینی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر مجروح، بیش از ۲۰ هزار کودک بدون سرپرست و بیش از هشت هزار نفر از مردم غزه مفقود شده‌اند. دشمن قصد دارد با گرسنگی، تشنگی، بی سرپناهی، ناامنی و بمباران و … اراده مردم غزه را بشکند اما مردم مانند کوه ایستاده‌اند. رژیم نامشروع صهیونیستی از این حمله سه هدف داشت که دو مورد را اعلام کرده و مورد دیگر را نگفته بود اما به آن عمل کرد.

حجت الاسلام محمد حسنی با اشاره به اینکه دو هدف حذف فیزیکی حماس و جهاد و آزادی اسرا اعلام شده بود، هدف سوم را نسل کشی مردم غزه دانست و گفت: امروز نفس‌های این رژیم جعلی به شماره افتاده اما حماس روز به روز پخته‌تر، قوی‌تر، شجاع‌تر و باانگیزه تر سینه صهیونیست‌ها را نشانه می‌گیرد و برابر وعده الهی پیروزی از آن حماس و جهاد اسلامی است و صهیونیست‌ها حتماً محکوم به شکست هستند.