خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ بابک آدیگوزلی: راهپیمایی روز جهانی قدس آخرین روز جمعه در ماه رمضان است که امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ ش (رمضان ۱۳۹۹ ق) آن را روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین دانست و از مسلمانان جهان خواست که برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن به هم بپیوندند.

روز قدس ماه رمضان ۱۴۰۳ در شهرستان مرزی پارس آباد نسبت به سال‌های گذشته بسیار متفاوت بود. مردم شهرستان پارس آباد حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کردند و خواستار پاسخی شدید و کوبنده شدند.

امروز پرچم ایران اسلامی و فلسطین یکی شد تا بگوییم مسئله قدس و فلسطین آرمان آزادیخواهی ماست و مردم مسلمان جهان تا رهایی این سرزمین مقدس دست از تلاش بر نخواهند داشت و در کنار مردم فلسطین به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

مردم روزه دار، ولایی و انقلابی شهرستان پارس آباد در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و با حضور حداکثری خود در راهپیمایی روز جهانی قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین سنگ تمام گذاشتند.

قشرهای مختلف مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کارگر و کارمند، دانشجو و دانش‌آموز و بازاری همه و همه در خلق این صحنه زیبا و حماسه باشکوه نقش آفرینی کردند.

راهپیمایان با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین و انزجار از رژیم کودک کش و استکبار جهانی را اعلام کردند.

همزمان با سراسر کشور راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان پارس‌آباد روز جمعه ساعت ۱۱ قبل از ظهر با اجتماع آحاد مردم از میدان سپاه به طرف مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

روز جهانی قدس روز اتحاد امت اسلامی است

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس، روز اتحاد امت اسلامی است، اظهار کرد: روز جهانی قدس یادگار امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و روز جهانی اتحاد مسلمانان جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن رژیم کودک کش اسرائیل است.

امام جمعه شهرستان پارس آباد از روز قدس به عنوان نماد اتحاد، انسجام ملت اسلامی و شکست هیمنه پوشالی آمریکا نام برد و تصریح کرد: روز قدس روز استکبار ستیزی و تحقق نابودی اسرائیل است و این مسئله قطعیست و شبهه‌ای در آن وجود ندارد.

روز جهانی قدس نماد یکپارچگی و انسجام جهان اسلام است

جابر جهان بین فرماندار شهرستان پارس آباد در حاشیه راهپیمایی و در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز جهانی قدس نماد باشکوهی از یکدلی، یکپارچگی و انسجام جهان اسلام است‌.

وی گفت: بار دیگر فریاد آزادی خواهی مردم مظلوم فلسطین، توسط مردم روزه دار و ولایتمدار شهرستان پارس آباد با حضوری گسترده و پرشور، همگام و هم صدا با ملت بزرگ ایران، مسلمانان و آزادی خواهان اقصی نقاط جهان در هم آمیخت و برگ زرین دیگری را در تاریخ ایران اسلامی و این شهرستان به ثبت رسانید.

فرماندار شهرستان پارس آباد ادامه داد: روز قدس نماد وحدت مسلمانان جهان علیه ظلم است و با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس، همان گونه که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره تأکید داشته‌اند، مسئله فلسطین مهم‌ترین مسئله جهان اسلام محسوب می‌شود و حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس خنثی‌کننده نقشه شوم دشمنان است.

جوانان ایرانی پشتیبان همیشگی فلسطین هستند

محمد رزمی یکی از جوانان پارس آبادی و قهرمان کاراته کشوری در حاشیه راهپیمایی روز قدس با اشاره به اینکه بی شک تا آزادی قدس شریف، چیزی نمانده و رژیم صهیونسیتی در آستانه نابودی است، تاکید کرد: ما جوانان ایران اسلامی همیشه پشتیبان مردم مظلوم فلسطین هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس با قرائت قطعنامه به پایان رسید و مردم شهرستان پارس‌آباد با سردادن «الله اکبر، خامنه ای رهبر» هر بند قطعنامه را تأیید کردند.