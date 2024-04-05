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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۳۲

مردم پیشوا در راهپیمایی روز قدس حمایت از فلسطین را فریاد زدند

مردم پیشوا در راهپیمایی روز قدس حمایت از فلسطین را فریاد زدند

پیشوا- مردم مؤمن و روزه دار پیشوا با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس فریاد حمایت از مردم فلسطین سر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در پیشوا با حضور حسینی میرامینی امام جمعه، تاجیک‌نوری فرماندار، اعضای شورای تأمین شهرستان، مسئولین و کارکنان ادارات و سایر اقشار مختلف مردم ولایتمدار شهرستان پیشوا برگزار شد.

مردم پیشوا همگام با هموطنان و مسلمانان جهان به ندای امام راحل و تأکیدات رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند و با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس از محل مسجد امام خمینی و میدان ۹ دی حرکت و یک صدا شعار همیشگی مرگ بر آمریکا و اسرائیل را تا آستان حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) سر دادند.

کد مطلب 6070026

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