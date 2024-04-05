جبهه پوشالی صهیونیستی فرو می پاشد/ قدس روز حمایت از اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نمازجمعه ساری با تاکید بر رعایت تقوای الهی بر لزوم توجه به نماز و تقوا تاکید کرد.
وی با تسلیت شهادت جمعی از سربازان مدافع امنیت و مقاومت از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و تلاشهای اصحاب رسانه و رسانه ملی را در پوشش حماسه باشکوه مردم ارج نهاد.
وی با اشاره به مناسبتهای پیش رو و سالروز تأسیس حساب ۱۰۰ حضرت امام راحل خواستار توجه به مسائل فراروی شد و گفت: یکی از دغدغههای روستاییان بافت و حریم روستایی است و نیاز آن دارد که طرحهای هادی نیمه کاره تکمیل شود.
آیت الله لائینی همچنین به روز ملی فناوری هستهای اشاره و آن را به ملت ایرانی اسلامی تبریک و گفت: ملت ایران اسلامی در این زمینه به پیشرفتهای بزرگی دست یافته است.
نماینده ولی فقیه در مازندران دعوت به حق را از جمله مأموریتهای دین وپیامبر اسلام برشمرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام مردم را به ایستادگی و حق دعوت کرده است.
وی با بیان اینکه جبهه حق با محوریت ام القرای مقاومت ایران اسلامی در منطقه گسترش پیدا کرده است، افزود: گروههای مقاومت برای ایستادگی مقابل ظلم و جنایت آمریکا و صهیونیستها، جبهه گستردهای از حق را تشکیل دادند.
آیت الله لائینی تصریح کرد: امروز شعار انحرافی نه غزه، نه لبنان برخلاف جبهه حق است زیرا لبنان، سوریه، یمن و عراق بخشی از جبهه حق به شمار میروند و مردم ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی قدس، از جبهه مقاومت حمایت کردند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اظهار اینکه شهیدان مدافع حرم و مقاومت در جبهه حق به شهادت نائل آمدند، افزود: امروز به برکت مقاومت جبهه پوشالی صهیونیستی را فرو میپاشیم.
وی با تاکید بر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حجاب مساله واجب شرعی و قانون است، افزود: عدهای در تلاش هستند تا ابتذال فرهنگی را در جامعه ترویج دهند.
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