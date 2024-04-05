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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۳

نماینده ولی فقیه در مازندران:

جبهه پوشالی صهیونیستی فرو می پاشد/ قدس روز حمایت از اسلام

جبهه پوشالی صهیونیستی فرو می پاشد/ قدس روز حمایت از اسلام

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: به برکت مقاومت و ایستادگی مسلمانان، جبهه پوشالی صهیونیستی فرو می پاشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با تاکید بر رعایت تقوای الهی بر لزوم توجه به نماز و تقوا تاکید کرد.

وی با تسلیت شهادت جمعی از سربازان مدافع امنیت و مقاومت از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و تلاش‌های اصحاب رسانه و رسانه ملی را در پوشش حماسه باشکوه مردم ارج نهاد.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش رو و سالروز تأسیس حساب ۱۰۰ حضرت امام راحل خواستار توجه به مسائل فراروی شد و گفت: یکی از دغدغه‌های روستاییان بافت و حریم روستایی است و نیاز آن دارد که طرح‌های هادی نیمه کاره تکمیل شود.

آیت الله لائینی همچنین به روز ملی فناوری هسته‌ای اشاره و آن را به ملت ایرانی اسلامی تبریک و گفت: ملت ایران اسلامی در این زمینه به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است.

نماینده ولی فقیه در مازندران دعوت به حق را از جمله مأموریت‌های دین وپیامبر اسلام برشمرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام مردم را به ایستادگی و حق دعوت کرده است.

وی با بیان اینکه جبهه حق با محوریت ام القرای مقاومت ایران اسلامی در منطقه گسترش پیدا کرده است، افزود: گروه‌های مقاومت برای ایستادگی مقابل ظلم و جنایت آمریکا و صهیونیست‌ها، جبهه گسترده‌ای از حق را تشکیل دادند.

آیت الله لائینی تصریح کرد: امروز شعار انحرافی نه غزه، نه لبنان برخلاف جبهه حق است زیرا لبنان، سوریه، یمن و عراق بخشی از جبهه حق به شمار می‌روند و مردم ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی قدس، از جبهه مقاومت حمایت کردند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اظهار اینکه شهیدان مدافع حرم و مقاومت در جبهه حق به شهادت نائل آمدند، افزود: امروز به برکت مقاومت جبهه پوشالی صهیونیستی را فرو می‌پاشیم.

وی با تاکید بر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حجاب مساله واجب شرعی و قانون است، افزود: عده‌ای در تلاش هستند تا ابتذال فرهنگی را در جامعه ترویج دهند.

کد مطلب 6070072

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