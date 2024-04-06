به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان کارشناس دینی به مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد امیر به سخنرانی پرداخته و گفت: در معارف الهی و روایات بیان شده است که پروردگار مهربان عالم ۳۰۰۰ نام برای خود انتخاب کرده است که حکمت و فلسفه عدد ۳۰۰۰ را کسی نمی‌داند.

وی افزود: از این ۳۰۰۰ نام ۹۹ عدد آن بنا به نامگذاری خود حضرت که در قرآن هم آمده است اسماً الحسنی هستند؛ یعنی اسمایی که از نظر نیکو بودن بالاتر از آن وجود ندارد، در قرآن هم به بندگان مؤمن خود و دیگران امر می‌کند فقط برای من اسماً الحسنی است، شما هم در خواندن من، دعا کردن و عبادت من، به این اسماً الحسنی متوسل شوید.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با بیان اینکه ما در نمازهای واجب یومیه خود چند تا از اسماً الحسنی الهی را می‌خوانیم و خدا را با آنها عبادت می‌کنیم، عنوان کرد: سه عدد از این اسماً الحسنی در آیه شریفه بسم‌الله است که شامل الله، رحمان و رحیم می‌شود که از اسماً حسنای الهی هستند. شیخ صدوق کتاب مهمی به نام توحید دارد که کم نظیر است، ایشان از رسول خدا در این کتاب نقل می‌کند که «هر کسی معانی این اسماً الحسنی را در خود ظهور دهد بهشتی بودن او حتمی است»، ظهور دادن آن هم کار سختی نیست مقداری تمرین می‌خواهد.

این استاد اخلاق با بیان اینکه وقتی بسم‌الله الرحمن الرحیم را می‌خوانیم باید خود را در شعاع رحمان و رحیم الهی قرار دهیم یعنی تمرین کنیم که نسبت به همه مهربان باشیم. اظهار کرد: به عنوان مثال تمرین کنیم که در سایه اسم رزاق نان رسان مردم باشیم و قطع نان نکنیم.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان بیان کرد: خداوند به حضرت موسی (ع) اجازه نمی‌داد که مقابل فرعون با اسلحه وارد مبارزه شود چراکه بنا بر نقل قرآن خداوند در کوه طور به حضرت موسی (ع) دستور داده بود که با فرعون آرام حرف بزند زیرا حضرت موسی (ع) ۲۰ سال در آن دربار بوده و خداوند محبت او را در دل آنها انداخته بود و آسیه و فرعون هر دو ۲۰ سال برای او زحمت کشیده بودند و فرعون حق پدری بر او داشت بنابراین نباید با او بلند بلند صحبت می‌کرد. حضرت موسی پس از ۲۵ سال رنج و زحمت با اینکه اجازه جنگ نداشت از خداوند خواست که خداوند خود او را نابود کند جلوی روزی او را بگیر آب و نان به او نرسد تا بمیرد، خطاب رسید «ای موسی این آدم دست از بندگی من برداشته است اما من از خدای خود دست بر نمی‌دارم من تا مرگ حتمی او برسد به او روزی می‌دهم». امروز برخی از جوانان حق والدین را رعایت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه برای نظم دادن به جامعه و رعایت اخلاق در همه شئون آن، چیزی جای دین را نمی‌گیرد، گفت: دادگستری و نیروی انتظامی برپا شده که جرم کمتر شود اما آنها نمی‌توانند جرم را ریشه کن کنند. این همه تبلیغ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شده است اما هنوز هم تصادفات جاده‌ای عدد بالایی دارد.

این کارشناس دینی با بیان اینکه رحمان و رحیم از اسماً الحسنی است، ابراز کرد: خداوند در سوره اسرا می‌فرماید که در برابر پدر و مادر خود فروتنی همراه با خضوع داشته باشید و نسبت به پدر مادر خود در دل خود نیت‌های منفی نداشته باشید. هر کس معانی اسماً الحسنی را در خود طلوع دهد او اهل بهشت است. پیامبر (ص) مشرق این اسماً الحسنی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با بیان اینکه خداوند ۳۰۰۰ اسم حسنی دارد که هزار عدد آن را فقط به انبیا یاد داده است که اجازه نداشتند به غیر انبیا بگویند، هزار عدد آن هم نزد خود او است و به احدی نگفته است، اظهار کرد: وقتی خداوند در ازل و علم خود می‌خواست لفظ این ۳ هزار اسم را انتخاب کند اولین نامی که برای خود انتخاب کرد علی بود.

این کارشناس دینی ادامه داد: وقتی زمان تولد امیرمومنان امام علی (ع) فرارسید دیوار کعبه شکافته شد و مادر حضرت به داخل کعبه وارد شدند سه شبانه روز درون خانه کعبه بودند آنجا زایمان کردند و در این سه شبانه روز هم از طرف خداوند برای ایشان غذا می‌آمد همان چیزی که برای حضرت مریم (ع) می‌آمد. پس از سه روز فاطمه بنت اسد بیرون آمد ابوطالب پسرش را از همسر خود گرفت و بغل کرد و ناراحت شدند که نوزادی به این زیبایی با طراوت و کمال به هیچ عنوان چشم باز نمی‌کند تا وقتی که رسول خدا (ص) آمدند و حضرت در بغل رسول خدا (ص) قرار گرفتند چشم خود را به روی رسول الله (ص) باز کردند. وقتی چنین نعمت عظیمی که به ابوطالب عطا شده بود از صاحب خانه خدا خواست که نامی برای او انتخاب کند، از سوی خداوند صفحه‌ای در کنار کعبه افتاد که بر روی آن نام علی نوشته شده بود و خداوند فرموده بودند که او هم نام من است.

وی با توصیه بر اینکه نام‌های غیرمقدس برای فرزندان خود انتخاب نکنید، ابراز کرد: یکی از دانشمندان عرب که شیعه هم نیست جمله‌ای برای امیرمومنان امام علی علیه السلام دارد که معجزه است او می‌گوید «علی بن ابیطالب (ع) از کل حهان بی‌نیاز است به هیچکس و هیچ چیز احتیاج ندارد اما همه جهان به علی محتاج است. علی به هیچکس از موجودات نیاز ندارد اما همه موجودات به علی نیازمند هستند، این هویت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام دلیل بر این است که او امام کل موجودات است».

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان ادامه داد: ابن سینا در یک لطیفه مهم درباره امیرمومنان امام علی (ع) می‌گوید امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در پیکر قابل مشاهده جهان عقل این پیکر است اگر خداوند علی را از جهان بگیرد یک جهان دیوانه، بی‌معرفت و بی‌عقل خواهد بود. ارزش انسان و عقل او است و به قالب او نیست. امیرمومنان امام علی (ع) عقل جهان است.

این کارشناس دینی در پایان خاطرنشان کرد: روایتی در کتاب مصابیح القلوب است که می‌گوید رسول خدا (ص) یک انگشتر عقیق داشتند به سلمان فرمودند برو بازار و آن را به یک حکاک بده که بر روی آن نگین انگشتر لا اله الا الله را هک کند. سلمان آمد بازار و به حکاک سفارش پیامبر را داد اما گفت محمد رسول الله را هم به آن اضافه کن، وقتی انگشتر را دریافت کردند دیدند که افزون بر لااله الاالله و محمد رسول الله؛ علی والله هم نوشته شده است، پیامبر (ص) مساله را از سلمان جویا شد سلمان درباره علی والله اظهار بی اطلاعی کرد جبرئیل نازل شد عرض کرد «خداوند می‌فرماید تو خواستی نام مرا روی انگشتر خود حک کنی و سلمان هم خواست نام تو را حک کند که من به خواسته سلمان راضی هستم اما این علی ول الله خواست من است چرا که من ایمان و باور بر نبوت تو را از کسی جز با ولای علی قبول نمی‌کنم».