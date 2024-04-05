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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۸

مهر منتشر کرد؛

مشاهده اخبار راهپیمایی روز قدس بر روی نقشه ایران

مشاهده اخبار راهپیمایی روز قدس بر روی نقشه ایران

خبرگزاری مهر قابلیت مشاهده اخبار راهپیمایی روز قدس در ایران اسلامی بر روی نقشه را در دسترس مخاطبان قرار داد.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: راهپیمایی روز قدس همه ساله در نقاط مختلفی از کشورمان برگزار می‌شود، از مراکز استان‌ها گرفته تا شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ. اما به دلیل هم زمانی برگزاری این اعتراض گسترده مردمی به ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین، بزرگی این رویداد به خوبی بازنمایی نمی‌شود.

خبرگزاری مهر برای بازنمایی بهتر گستردگی راهپیمایی روز قدس در جای جای میهن اسلامی و دسترسی بهتر مخاطبان، قابلیت مشاهده اخبار آن بر روی نقشه را در دسترس مخاطبان قرار داده است.

مخاطبان می‌توانند اخبار مهر از راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳ را به تفکیک موقعیت جغرافیایی شهرها و روستاها در سراسر کشور در این بخش مشاهده کنند:

https://map.mehrnews.com/QudsDay/

کد مطلب 6070106

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