مدعیان حقوق زن و زندگی در مقابل جنایتکاران سکوت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی پیش از ظهر جمعه در راهپیمایی روز قدس در مشهد مقدس اظهار کرد: روز قدس جلوه دشمنی با دشمنان خدا است، روز قدس امسال ویژگی دیگری دارد، از یک سو بر اساس سنت امام راحل (ره) که از مردم و مسلمانان خواستند همگام با شبهای قدر و در آخرین جمعه رمضان برای آزادی قدس راهپیمایی کنند و توجه بیشتر آزادگان جهان در تمام دنیا به قدس ویژگی دیگر روز جهانی قدس امسال است.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی کشور بیان کرد: تمام مردم جهان در آمریکا، فرانسه و انگلیس نیز میبینند که همین بازیگران در پرده دوم این نمایش وقتی با موشک به بیمارستان حمله میشود و هزاران زن و کودک کشته میشوند، همین مدعیان حقوق زن و زندگی نه تنها سکوت میکنند بلکه در کنار جنایتکاران میایستند و با گرفتن عکس یادگاری وعده کمک میدهند.
وی افزود: امروز در دنیا خیابانهای لندن، پاریس و واشنگتن هم شاهد حضور آزادگان و سردادن فریاد آزادی قدس هستند، اعلام برائت از رژیم صهیونیستی از سوی مردم دنیا، گویای این حقیقت است که بیش از ۷۰ سال افرادی در دنیا مناسباتی درست کردهاند و تأمین امنیت دنیا را در قالب توان خود تعریف میکنند، آنها در برابر وحشیانهترین رفتارها نه تنها سکوت بلکه پشتیبانی نیز میکنند.
جلیلی اظهار کرد: امروز مردم دنیا میبینند کسانی که شعار آزادی میدهند، بدترین رفتارها و جنایات را در سلب آزادی انسانها آن هم آزادیهای اولیه مانند زمین و دارو را میگیرند و بدترین رفتارها را با یک ملت مظلوم رقم میزنند، ملت ما نیز شاهد مدعیان امنیت و آزادی در جهان که با ریختن اشک تمساح اعلام نگرانی از زنان و زندگی در کشور ما میکردند، بود.
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