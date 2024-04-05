تحولات جهان به نفع جبهه مقاومت خواهد بود

سردار محسن کریمی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طول تاریخ همواره دو جبهه باطل و حق داشتیم و همیشه این دو جبهه در برابر هم صف آرایی و با هم در حال نبرد بوده و هستند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: امروز هم جریان قدس ادامه مسیر جبهه حق است و مردم ما در مسیر جبهه حق به رهبری امام راحل در حال مبارزه برای نابودی یک رژیم غاصب هستند.

سردار کریمی با بیان اینکه جبهه مقاومت که امام راحل شکل دادند به بلوغ رسیده و همه داشته‌های استکبار را زیر سوال برده و در حال نابودی است، گفت: تصور جنگیدن با اسرائیل در ذهن خیلی‌ها دشوار بود اما امروز تبدیل به یک تصور برای همه حتی آمریکا و خود اسرائیل شده که این کشور در حال نابودی است.

وی ادامه داد: اسرائیل بیش از پنجاه درصد تجهیزات نظامی و پزشکی را دارد بنابراین تصور همه این بود باید یک کشور مقتدر در برابر آن بجنگد اما امروز با توکل به خدا با یک جمعیت اندک در جبهه مقاومت به نام غزه و حماس همه داشته‌های استکبار زیر سوال رفت و حکومت اسرائیل در حال فروپاشی است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نابودی اسرائیل نزدیک است، گفت باید بدانیم نقطه پایان این درگیرها آغاز تحولات جدید در جهان است در واقع این تحولات به نفع جبهه حق تمام خواهد شد.