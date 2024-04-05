  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۱

امام جمعه جم:

زمینه توسعه تولید با مشارکت مردم فراهم شود

زمینه توسعه تولید با مشارکت مردم فراهم شود

بوشهر- امام جمعه جم خواستار تحقق شعار سال شد و گفت: باید با تلاش مسؤولان مربوطه، زمینه توسعه تولید با مشارکت مردم فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه جم با اشاره به اهمیت حمایت از تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، برای جهش تولید توان مالی، فکری و ابتکارات مردم به میدان آورده شود.

وی بر لزوم تشکیل یک گروه زبده صاحب فکر برای مشخص کردن راه‌های مشارکت همه مردم در تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود: هر تلاشی برای رفاه مردم و پیشرفت کشور، کار برای خدا است.

امام جمعه جم با اشاره به تلاش و کار متراکم دولت برای حل مشکلات بیان کرد: انتظارات بیشتر است و باید با تلاش مضاعف گره‌ها را باز کرد که این دولت می‌تواند. گرانی‌ها، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی از جمله واقعیت تلخ اقتصادی است.

وی تاکید کرد: زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل توجهی بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله مسائل شیرینی است که وجود دارد.

محمدی با اشاره به بحث مهم حجاب خاطرنشان کرد: از لحاظ شرعی، حجاب حکم مسلّم شرعی و قانونی است و رعایت قانون بر همگان، چه معتقدان به شرع و چه غیر معتقدان واجب است.

وی گفت: در خصوص ملاحظات جانبی، دخالت بیگانگان در قضیه حجاب از طریق انواع رسانه‌ها واضح بود البته عده‌ای هم در داخل به آنها کمک کردند اما اصل هدایت و طراحی برای مخالفت با حجاب از بیرون کشور انجام شد که بانوان عاقل و فهمیده ما باید به این واقعیت توجه کنند.

محمدی تصریح کرد: در شهرستان جم هم در بحث حجاب فعالیت منطقی و صحیح جوانان بسیجی ستودنی است و شایسته تقدیر و همانطور که مکرر عرض کردم باید حمایت شوند، مسئولین هم باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند انتظار بیشتر هم نداریم.

وی با محکومیت حمله تروریستی چابهار و راسک و تسلیت شهادت تعدادی از فرزندان مجاهد و مدافع امنیت از سپاه و نیروی انتظامی تاکید کرد: هوشیاری، آمادگی و استراتژی رزمندگان ما در این حمله ستودنی و شایسته تقدیر است. تروریست‌های اجیر مستکبرین شکست سختی خوردند و به هیچ وجه به اهداف خود نرسیدند.

امام جمعه جم با بیان اینکه روز قدس یادگار ارزشمند و هوشمندانه حضرت امام و روز جهان اسلام است افزود: این حضور باشکوه و حماسی راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر جم و سایر شهرها و روستاهای شهرستان شایسته تقدیر است.

وی گفت: مراسم شب‌های قدر با شکوه خاصی در جای جای شهرستان برگزار شد و همچنین در مصلی با حضور کم نظیر مردم مؤمن برگزار شد و حضور جوانان و نوجوانان از جلوه‌های ویژه ای بود که مثال زدنی بود.

کد مطلب 6070180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها