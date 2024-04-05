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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۸

حضور معاون رییس‌جمهور در جمع راهپیمایان اهوازی

حضور معاون رییس‌جمهور در جمع راهپیمایان اهوازی

اهواز – معاون پارلمانی رییس‌جمهور با حضور در جمع مردم اهواز در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی که سخنران مراسم راهپیمایی روز قدس در اهواز است با حضور در جمع مردم اهواز در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کرد.

صبح امروز جمعه و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که با تدبیر امام خمینی (ره) به عنوان «روز جهانی قدس» نامگذاری شده است، مردم خوزستان با حضور در راهپیمایی‌های باشکوه در شهرهای مختلف استان با صدایی رسا «آزادی قدس شریف» را فریاد زدند.

امسال مردم خوزستان نسبت به سال‌های گذشته حضور باشکوه‌تری در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند و مسیرهای راهپیمایی روز پرخروشی را به خود دیدند و زیر پای راهپیمایان به لرزه درآمده‌اند.

کد مطلب 6070216

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