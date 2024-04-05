انتقال هوایی ۴ متخصص به ایرانشهر توسط اورژانس استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات اورژانس هوایی برای رسیدگی سریع به مصدومان حادثه تروریستی چابهار و راسک اظهار کرد: پیرو دستور وزیر بهداشت مبنی بر رسیدگی ویژه به مجروحان حادثه تروریستی چابهار و راسک و لزوم پشتیبانی اورژانس هوایی، به دستور ریاست سازمان اورژانس کشور هواپیمای بال ثابت اورژانس استان تهران با همکاری هوانیروز برای انتقال ۴ نفر از متخصصان جراحی و بیهوشی از کرمان به ایرانشهر اعزام شد.

وی افزود: همچنین هواپیمای دوم اورژانس استان تهران در حالت آماده‌باش صددرصدی قرار دارد تا در صورت نیاز به انتقال مصدومین از ایرانشهر به مجروحان این حادثه فوراً امدادرسانی کند.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران گفت: اورژانس استان تهران خود را مکلف می‌داند که در تمام حوادث مسئولیت پشتیبانی و انتقال مصدومین را در سراسر کشور انجام دهد.