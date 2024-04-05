سازمان ملل دست پرورده آمریکا و اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل کوثری پیش از ظهر جمعه در اجتماع روز قدس مردم کاشان، ضمن اشاره به تدبیر امام راحل در حمایت از مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت: از سال ۵۸ تاکنون مردم عزیز ما به گونه‌ای حضور پیدا کردند که ملت‌های دیگر به تاسی از ملت ایران در صحنه حضور پیدا کردند.

وی ضمن اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در حضور پرشور مردم در اقصی نقاط جهان در روز قدس افزود: رزمندگان حماس و جهاد اسلامی با طوفان‌الاقصی جبهه کفر به درماندگی انداخته است و یقیناً پیروزی نهایی از آن فلسطین است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: قبل از انقلاب فلسطینیان امیدی برای حرکت رو به جلو نداشتند در حالی که امام راحل اعلام فرمودند که اسرائیل فاسد است و باید از از بین برود و امام راحل از ابتدا آن‌ها را شناخت.

وی گفت: علت اینکه اسرائیل را در این منطقه به وجود آورد به دو دلیل است که اول فتنه‌انگیزی و اختلاف میان کشورهای اسلامی است و دوم وجود انرژی فسیلی در این منطقه است و از این رو ملت عزیز فلسطین که از تمامی ادیان بودند، آواره کردند و افراد دیگر را جایگزین مردم فلسطین کردند.

کوثری با بیان اینکه جنگ‌هایی که اسرائیل شروع کرد به دلیل تصاحب از نیل تا فرات است، تصریح کرد: در بحث انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی با رهبری امام راحل سفارت اسرائیل به سفارت فلسطین تبدیل شد و بعد از عملیات خرمشهر مرحله دوم آغاز شد.

وی تاکید کرد: دشمن با هشت سال دفاع مقدس قصد داشتند که نظام مقدس جمهوری اسلامی را از بین ببرند در حالی که با تقدیم خون پاک شهدا موجب شد مردم منسجم شوند و این همدلی و یکپارچگی باعث فتح‌الفتوحات مختلف شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: کشورهایی که امروز حامی اسرائیل بودند در هشت سال دفاع مقدس نیز حامی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و امام راحل نیز با سیاست خود اعلام فرمودند که راه قدس از کربلا می‌گذرد و این مهم مسیر راه ما شد.

وی ضمن اشاره به تشکیل حزب‌الله لبنان ابراز داشت: رزمندگان یمنی و فلسطینی فعل خواستن را صرف کردند و امروز می‌بینیم که یمن چه حماسه‌ای می‌آفریند و باید بگوییم استکبار جهانی از وحدت مسلمانان وحشت دارند چراکه هیچ عاملی نمی‌تواند جلوی وحدت مسلمانان حرفی برای گفتن داشته باشد.

کوثری با بیان اینکه با بیان اینکه در داخل کشور نیز باید وحدت داشته باشیم، گفت: همه ائمه معصومین جلوی مستکبران ایستادگی کردند و همین ایستادگی باعث عزت و سربلند می‌شود و اگر سرانجام این ایستادگی به شهادت ختم شود فوض عظیم است.

وی تصریح کرد: فلسطین بررسی‌های لازم را برای انجام طوفان‌الاقصی انجام داد و کاری کردند که تمام جبهه کفر به وحشت افتاد و بلافاصله بعد از این عملیات اگر آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و سایر حامیان در منطقه حضور پیدا نکرده بودند، کار اسرائیل تمام بود و این نشان از اهمیت اسرائیل برای جبهه کفر بود در حالی که در زمان جنگ اوکراین هیچکدام از مقامات کشورهای دیگر به اوکراین سفر نکردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر ثابت‌قدم باشیم خداکند وعده داده است که حتماً کمک می‌کند؛ با شهید زاهدی و حاج رحیمی از سال ۶۰ بودیم و به این مسیر باور داشت و به یقینی رسیده بودند که برگرفته شده از کلامی الهی بود و حدود ۱۴ سال در سوریه و لبنان کار کرد و در این ایام مبارک به شهادت رسید.

وی افزود: دشمن خیال می‌کند با شهادت سرداران ما خدشه‌ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد می‌کنند اما اگرچه بین ما نیستند اما روح آنان بیش از پیش ما را یاری می‌کنند و امیدواریم در روز قیامت نیز شافی ما باشند.

کوثری با بیان اینکه سازمان ملل دست پرورده آمریکا و اسرائیل است، ابراز داشت: ما باید مصمم و محکم پشت سر مقام معظم رهبری به عنوان یک سرباز حضور پیدا کنیم تا ایشان بتوانند تدابیر مد نظر را اجرا کنند و شاهد سقوط اسرائیل در آینده نزدیک باشیم.