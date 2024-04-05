به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلا پیامبر اسلام (ص) ضمن بیان اینکه نباید اجازه دهیم تا مسئله غزه از افکار عمومی کنار رود، ابراز داشت: در این دوره همه دنیا و خبرنگاران کاری کردند که این به خبر اول دنیا تبدیل شدن است.

وی ضمن بیان اینکه در طوفان الاقصی جنایت رژیم منحوس اسرائیل در کنار آمریکا بیشتر نمایان شده است، افزود: مقاومت مقتدرانه یک ملت بی‌پناه و مظلوم دیگر موضوعی که در جنگ غزه خود را نشان داده است.

دشمن به اهداف خود نرسید

امام جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه دشمن و صهیونیست دو شکست را متحمل شده است، ابراز داشت: اینها در طوفان الاقصی و جنگ غزه به هیچکدام از اهدافی که تعیین کردند، نرسیدند.

امینی ضمن بیان اینکه آمریکا و اسرائیل در نگاه مردم پنج قاره منفور دنیا شده است، تصریح کرد: شهادت هفت تن از اعضای کنسولگری ایران در دمشق و اقدامات مذبوحانه تروریستی در سیستان و بلوچستان دست و پا زدن‌های بیخود رژیم اسرائیل است.

وی ضمن بیان اینکه هیمنه اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و آمریکا شکست، افزود: روزی را که شاهد آزادی فلسطین و باریکه نوار غزه باشیم، دور نخواهد بود.

نفرت عمومی بهترین پاسخ اسرائیل

خطیب جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه یکی از شگردهای دشمن تحریک احساسات امنیتی و نظامی است، ابراز داشت: داستان کشتار در مسکو، چین علیه تایوان، حمله به کنسولگری و ماجرای سیستان نمونه‌های از این دست هستند و متأسفانه برخی به اینها توجه ندارند.

امینی ضمن بیان اینکه در شورای امنیت ملی زیر نظر رهبر معظم انقلاب باید قرار گیریم که بهترین تصمیم‌گیری در خصوص ماجرای سفارت ایران در دمشق و شهادت هفت نفر اتخاذ خواهد شد، تصریح کرد: بهترین جواب برای این شرارت‌ها در ایران و سراسر دنیا نفرت عمومی نسبت به آمریکا و اسرائیل و جنایات کاران است.

وی ضمن بیان اینکه مقاومت پاسخ داده و جواب خواهد داد، افزود: از مسئولان تعجیل در تعقیب را نخواهیم آنها هم فکر می‌کنند اگر چه شهادت هموطن ها در دمشق و سیستان بلوچستان ناراحت کننده است اما باید مراقب تحریک شدن‌ها بود که در تله دشمن قرار نگیریم.