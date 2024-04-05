به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس بیان کرد: پیام حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت تمام عیار از خط و محور مقاومت و مردم غزه و نابودی اسرائیل غاصب است.

وی افزود: همانگونه که از اول انقلاب اسلامی بنای ایران حمایت از ملت فلسطین و آزادی قدس شریف بود این حضور حماسی مردم در راهپیمایی امسال خیلی گسترده‌تر از سال‌های قبل به سبب افزایش جنایات اسرائیل غاصب شده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: این حضور حماسی در ابعاد گوناگون دارای پیام به مردم مظلوم غزه و رژیم صهیونیستی جنایتکار است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه اسرائیل غاصب رو به فروپاشی است گفت: روز جهانی قدس امسال حضور مردم در راهپیمایی این روز به لحاظ افزایش جنایات کودک‌کشان صهیونیستی در غزه و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و شهادت تعدادی از مستشاران ایرانی گسترده‌تر شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر ادامه داد: این حضور حماسی نشان داد که مردم غزه تنها نیستند و همه مسلمانان و دیگر مردم جهان حامی مردم فلسطین و غزه هستند.

صفایی بوشهری حمایت همه جانبه ملت ایران از مردم فلسطین و غزه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس در حال کشیدن نفس‌های آخرش است و به‌زودی نابودی آن شاهد خواهیم بود.