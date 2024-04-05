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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۴۹

امام جمعه میناب:

روز جهانی قدس روز طوفان الاحرار است

روز جهانی قدس روز طوفان الاحرار است

میناب - امام جمعه میناب گفت: روزقدس امسال روز طوفان الاحرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن ابراهیمی در خطبه‌های نماز جمعه میناب ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی راسک وحمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران پاسخ هوشمندانه و مقتدرانه در زمان مناسب به اسرائیل غاصب خواهد داد.

آیت ابراهیمی با گرامیداشت روز جهانی قدس یادآور شد : روز قدس امسال روز طوفان است.

نماینده منتخب مردم هرمزگان در مجلس خبرگان افزود: امسال در روز قدس نه تنها ملت ایران و ملل اسلامی بلکه آزادگان عالم بر علیه رژیم صهیونیستی راهپیمایی می کنند وی اضافه کرد:فلسطین گرچه مظلوم است اما پیروز جنگ اراده هاست.

ابراهیمی افزود: صهیونیست ها در جنگ غزه به آخر خط رسیده اند ، آنها در شش ماه به هیچ کدام از اهداف کلانی که خودشان اعلام کرده بودند دست نیافتند.

خطیب جمعه میناب گفت: شهادت مستشاران ایرانی در سوریه نشان از به آخر خط رسیدن رژیم صهیونیستی می دهد و قطعا با پاسخ مناسب و هوشمندانه و کوبنده همراه بود.

وی از حضور گسترده و پرشور مردم روز دار مینابی و مسوولان دستگاه های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیجیان و اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر و تشکر کردند.

کد مطلب 6070359

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