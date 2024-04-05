  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۶

امام جمعه دامغان تاکید کرد؛

حماقت رژیم صهیونیستی با حمله به کنسولگری ایران در سوریه

حماقت رژیم صهیونیستی با حمله به کنسولگری ایران در سوریه

دامغان- امام جمعه دامغان با بیان اینکه حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه، حماقت بود، گفت: اسرائیل در حال محو شدن است .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان در مصلای این شهرستان با بیان اینکه حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه یک حماقت و بر خلاف قوانین بین المللی بود، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی در کنار دیگر شکست‌ها شکست نظامی را هم متحمل شده و حالا در حال محو شدن است.

وی همچنین به ماه رمضان هم اشاره کرد و بیان داشت: ماه رمضان دارای زیبایی‌های معنوی بوده که این زیبایی‌ها با جهاد تبیین و به وسیله رسانه‌ها به تصویر کشیده شود.

امام جمعه دامغان برپایی ۱۰۰ جلسه جز خوانی قرآن کریم در ماه رمضان در این شهرستان را کار بسیار نیک دانست و گفت: برپایی سفرهای افطاری و شب‌های پر عظمت لیالی قدر برای بهره گیری از سرمایه عظیم معنوی ماه مبارک رمضان در شهر دامغان از جمله اقدامات خوب بوده که باید قدردانی شود.

رستمیان افزود: رمضان را باید دانست چرا که دشمنان و شیاطین به دنبال کم رنگ جلوه دادن این سرمایه بزرگ معنوی هستند.

وی به سالروز شهادت هنرمند شهید مرتضی آوینی اشاره کرد و گفت: هنر میدان دفاع و پاسداری از ارزش‌ها است.

کد مطلب 6070372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها